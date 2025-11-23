Anabel Pantoja, cordial tras la entrevista de Isa Pantoja, revela cómo ha sido el cumpleaños de Alma

MADRID, 23 Nov. (CHANCE) -

Sin lugar a dudas, los ultimos días están siendo especialmente intensos para Anabel Pantoja que ha disfrutado del primer cumpleaños de su hija Alma en la capital madrileña. Centrada en sus compromisos profesionales con 'Bailando con las estrellas' donde ya ha logrado hacerse un hueco en la final, Anabel no perdió la oportunidad de disfrutar de un día en familia en el que poder soplar las velas del primer cumpleaños de la pequeña olvidándose del resto de polémicas.

Sin poder esconder una gran sonrisa en el rostro, en esta ocasión veíamos a Anabel, David, y la pequeña Alma regresar a su domicilio tras haber disfrutado de un divertido y familiar día en el que también pudimos ver a los abuelos de la niña demostrando que, por encima de todo lo que se ha dicho, son una familia unida y feliz. Orgullosa de la madre en la que se ha convertido su hija Anabel y también de su primera nieta, Merchi confesó ante los micrófonos: "Hombre, orgullosísima". En cuanto a cómo había ido la celebración durante el día en el que los habíamos visto muy unidos, la abuela materna de la niña sentenciaba: "Muy bien, muy bien".

A pesar de la felicidad por poder disfrutar de un día tan especial para ella en familia, Anabel también tuvo muy presente la reciente entrevista en televisión de su prima Isa Pantoja en la que la joven volvió a hablar sin tapujos sobre la complicada relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja y su hermano, Kiko Rivera. "Todo estupendo" aseguraba Anabel cuando le preguntaban por las declaraciones de su prima en las que la joven asegura que está en otra etapa de su vida en la qu vive feliz junto a la familia que ha formado junto a Asraf Beno.