Anabel Pantoja reacciona, muy tensa, a la paternidad de su ex, Yulen Pereira, con Jeimy Báez

MADRID, 4 Sep. (CHANCE) -

Yulen Pereira ya es padre después de que su ex, Jeimy Báez, diese a luz al primer hijo de ambos -un niño cuyo nombre se desconoce por el momento- este martes 2 de septiembre en un hospital de Reus (Tarragona) tras un parto largo y complicado que se alargó más de 24 horas debido a que el bebé venía en mala posición.

Sin ningún tipo de relación desde que la ex de Carlo Costanzia le confesó que estaba embarazada tras su paso por 'GH VIP' el pasado febrero -ella descubrió la noticia en la casa de Guadalix de la Sierra-, cuando su incipiente historia de amor saltó por los aires al plantearle el esgrimista la posibilidad de abortar al no querer ser padre todavía (algo que la influencer rechazó, rompiendo con él y decidiendo ser madre en solitario), la expareja está unida tras el nacimiento de su hijo.

Aunque en un primer momento se aseguró que Jeimy habría prohibido la entrada de Yulen al hospital, la imagen que han compartido ambos a la vez en sus respectivas redes sociales -en la que se ve la mano del deportista cogiendo los pies del recién nacido, que la dominicana tiene cogido en sus brazos- deja entrever que ha habido un acercamiento tras convertirse en padres primerizos, un momento muy especial que están viviendo juntos.

ANABEL PANTOJA, AL MARGEN DE LA PATERNIDAD DE SU EX, YULEN PEREIRA

Una gran noticia a la que Anabel Pantoja, que mantuvo un sonado noviazgo de varios meses con Yulen tras conocerse en 'Supervivientes 2022', ha reaccionado con indiferencia. Disfrutando de su nueva vida en Madrid -inmersa en la grabación del programa 'Bailando con las estrellas', que supone su regreso a la televisión tras convertirse en madre en noviembre de 2024-, la influencer ha sido captada por las cámaras de Europa Press mientras daba un paseo por el centro de la capital junto a su hija Alma y su madre Merchi Bernal.

Lejos de felicitar a su ex por su reciente paternidad, o revelar si ha podido darle la enhorabuena, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado tensa y visiblemente nerviosa y, pidiendo que no la grabasen por ir con su niña -a la que no se ha enfocado en ningún momento- ha evitado pronunciarse sobre la noticia: "Chicos, es que voy con la niña, si no os importa. Ya, ya lo sé, pero como voy con ella ni voy a atenderos ni nada, ¿vale? Así que muchísimas gracias, de verdad. No voy a hacer nada, nada, ¿vale?". "Lo siento cariño, he intentado ser amable contigo, pero creo que no lo has captado. Lo siento. No voy a contestar a nada. Gracias, buenas tardes" ha sentenciado, desmarcándose así del gran momento que está viviendo Yulen. ¡Dale al play y no te lo pierdas!