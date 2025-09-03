Yulen Pereira desafía a Jeimy Báez y acude al hospital tras el nacimiento de su primer hijo

MADRID, 3 Sep. (CHANCE) -

Jeimy Báez, que saltó a la fama cuando su exnovio Carlo Costanzia comenzó su noviazgo con Alejandra Rubio en febrero de 2024 -al asegurar en diferentes platós que el hijo de Mar Flores seguía escribiéndole mensajes de amor tras conocer a la nieta de María Teresa Campos-, ha dado a luz a su primer hijo, fruto de una relación 'esporádica' con Yulen Pereira, ex a su vez de Anabel Pantoja.

La dominicana descubrió que estaba embarazada mientras estaba concursando en 'GH Vip' y, al salir de la casa de Guadalix de la Sierra y revelarle al esgrimista que estaban esperando un bebé, su romance habría saltado por los aires después de que el exconcursante de 'Supervivientes 2022' le plantease la posibilidad de interrumpir la gestación al no querer ser padre en estos momentos.

Tras tomar la decisión de continuar con el embarazo en solitario y convertirse en madre soltera, Jeimy acudía a '¡De Viernes!' para anunciar la noticia y salía a la luz que el padre de su futuro bebé era Yulen que, dando un paso atrás, aseguraba que quería estar presente en la vida del pequeño aunque su relación con la modelo fuese completamente nula.

Desde entonces, la ex de Carlo se ha mantenido alejada del foco mediático, viviendo su embarazo en la intimidad. Y ha sido este martes, después de un parto largo -ingresó el domingo pero el niño venía colocado en una posición complicada- cuando la dominicana ha dado a luz en un hospital de Reus (Tarragona) a un varón cuyo nombre se desconoce por el momento.

Y aunque las colaboradoras Marisa Martín Blázquez y Leticia Requejo han asegurado en 'TardeAR' que Yulen se habría enterado por otras fuentes y no por ella del ingreso de Jeimy en el hospital, y que ni estaba ni se le esperaba -apuntando que incluso se le habría prohibido la entrada por expreso deseo de la mamá primeriza- para conocer a su hijo, Europa Press ha captado al esgrimista en el interior del centro médico.

Acompañado por un amigo, con una gorra para intentar pasar desapercibido, y con el rostro muy serio, el ex de Anabel ha estado un rato sentado en una butaca en uno de los pasillos del hospital y -suponemos que cuando ha tenido el beneplácito de la dominicana- se dirigía a un ascensor para subir a la habitación a conocer a su hijo y estar al lado de Jeimy en este momento tan especial de sus vidas tras convertirse en padres meses después de su ruptura.