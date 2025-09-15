Anabel Pantoja se sincera sobre la ilusión y el miedo que le despierta su estreno en 'Bailando con las estrellas'

MADRID, 15 Sep. (CHANCE) -

Junko, viuda de Bernardo Pantoja, se encuentra en una situación económica muy delicada y, según fuentes televisivas, ha comenzado a alquilar habitaciones y a vender objetos personales de la familia para hacer frente a sus problemas financieros. Todo esto ocurre mientras Isabel Pantoja, propietaria de la vivienda en la que reside la japonesa, mantiene un conflicto legal contra ella para recuperar la casa y reclamarle una importante suma por el impago del alquiler.

Ante la presión mediática por estas polémicas, Anabel Pantoja ha sido preguntada por el equipo de Europa Press, pero ha dejado claro que no piensa entrar en el tema: "No cariño, no cariño". Intentando mostrarse simpática, la sobrina de Isabel Pantoja agradeció la atención sin hacer declaraciones: "Lo siento, muchas gracias. Lo siento. Buenos días". De este modo, la influencer evita pronunciarse sobre los problemas que rodean a la viuda de su padre y mantiene su postura de discreción.

Mientras tanto, la colaboradora vive un momento profesional cargado de ilusión gracias a su reciente debut en el programa "Bailando con las estrellas". Anabel ha confesado que está entusiasmada con el reto: "Estoy súper ilusionada (...) Hay mucho nivel en el programa y me da un poco de miedo. Pero hoy me dicen el baile y a ver qué me toca esta semana". También destacó el orgullo de su familia por su participación televisiva: "Está súper orgullosa de mí, o sea que con eso me quedo".

Esta nueva etapa representa para Anabel Pantoja un respiro y un cambio de foco frente a la adversidad que afecta a algunos de sus allegados, centrando su energía en demostrar su entrega y pasión en la pista de baile mientras evita pronunciarse sobre las dificultades ajenas.