Anabel Pantoja, la última de la familia en reaccionar a la reconciliación de su tía Isabel y su primo, Kiko Rivera

Desde hace años a Anabel Pantoja se la conoce por ser 'la Suiza' de la familia Pantoja. Siempre templando gaitas entre los miembros del clan, intentando calmar las aguas entre primos y tía cuando la guerra ha estado en su punto más álgido y hasta cuando había bandera blanca entre alguno de los implicados. Pero de un tiempo a esta parte 'la sobrinísima' decidió poner distancia y centrarse en su familia, adora a Isabel Pantoja, a Kiko y a Isa y sólo quiere que reine la paz.

La noticia de la semana ha sido la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Algo que parecía lejos en el tiempo, no un imposible porque una madre es una madre, pero algo harto difícil a juzgar por los acontecimientos de los últimos años. Pero ha bastado un post del DJ con una fotografía junto a su madre y la información de la periodista Almudena del Pozo para saber que entre ellos ha habido un acercamiento.

Y mientras esto ocurría, la sobrina favorita de la intérprete de 'Marinero de luces' se encontraba disfrutando de un Festival de música en Formigal junto a otros creadores de contenido, totalmente ajena al huracán informativo que una vez más rodeaba a su familia. De los Pantoja, Anabel era la última en reaccionar a este inesperado movimiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.