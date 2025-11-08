Andrea Duro habla de su boda: "Quiero mantener su anonimato"

MADRID, 8 Nov. (CHANCE) -

Andrea Duro anunciaba hace mes su compromiso matrimonial junto a un hombre desconocido hasta la fecha, pero que le ha devuelto la ilusión en el amor y con el que tiene claro que quiere compartir su vida: "En Granada siempre pasan cosas bonitas", escribía en sus redes sociales la actriz.

Esta semana, Andrea se ha dejado ver ante las cámaras y ha aclarado que a pesar de que se ha dicho que le conoció durante el rodaje en Canarias de 'Arcadia' no es "exactamente" así, pero sí ha confesado que "no es una persona pública" y que eso "me gusta mucho porque quiero mantener su anonimato, a pesar de que hay alguna foto".

"Súper feliz", la actriz ha confesado que está "como hace mucho tiempo que no lo estaba". Tanto es así que considera que está en uno "de los momentos más dulces" de su vida tras anunciar su compromiso matrimonial.

En cuanto a cómo lleva los preparativos de la boda, Andrea ha desvelado que "estamos con ellos". La actriz ha reflejado así la felicidad que siente en estos momentos de su vida en los que parece haber encontrado el amor verdadero.