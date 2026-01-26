Ángel Cristo deja la relación de su hija con Barbara Rey y Sofía Cristo en manos de su ex mujer

Archivo - Ángel Cristo Jr. Llega a casa a 18 de Octubre de 2024 en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 26 Ene. (CHANCE) -

Incansable en su enfrentamiento mediático con su madre, Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr. ha vuelto a dejar claro que por su parte no habrá un acercamiento con la ex vedette aunque no cierra la puerta definitivamente en el futuro. En esta ocasión, Ángel acudía al estreno del nuevo corto de Juan José Ballesta y lo hacía sin la compañía de su inseparable mujer, Ana Herminia, con la que forma un tándem inquebrantable. "Ya sabéis que la han operado. Es una operación muy complicada, dentro de que son unas hernias discales, pero bueno, tiene una recuperación lenta y ella está con mucho dolor" reconocía ante las cámaras cuando le preguntaban por ella.

Centrado en la escritura de un libro sobre su vida, Ángel aseguraba que en él plasmará muchas cosas de su vida que aún no han visto la luz y que pueden ser muy interesantes. Aprovechando también este momento para lanzarle un nuevo 'zasca' a su madre sentenciaba: "He vivido muchísimas cosas interesantes que al que le interesen, ahí estarán y al que no, pues no. De momento va a llevar tiempo, no quiero que se me quede nada, quiero que esté bien escrito, quiero hacerlo yo, no que te lo escriban".

Con una relación inexistente con su madre y su hermana, Sofía Cristo, Ángel aseguraba que no se niega a que hija tenga relación en el día a día con su abuela y con su tía, aunque es una decisión que ha dejado en manos de su ex mujer. "El contacto que yo tengo con mi ex mujer es estrictamente por la niña. No hablamos de nada más. Yo le he dicho en correos electrónicos a mi ex mujer que, si ella quiere, por mi no hay ningún problema" sentenciaba al respecto desconociendo si ese acercamiento se está materializando o no.

Finalmente, Ángel deseaba que el rey Juan Carlos se recupere cuanto antes de sus últimos problemas de salud reconociendo que no ha tenido el más mínimo interés en leerse sus memorias. Sobre la no aparición de Bárbara Rey en ellas, Ángel tiene una opinión muy clara: "Me parece lo normal, es el jefe del estado y si tuviera que nombrar a mi madre tendría que nombrar a un montón de mujeres más".