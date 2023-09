Anita Matamoros desvela su desconocido vínculo con Daniel Sancho: "Me agobia pensarlo"

MADRID, 20 Sep. (CHANCE) -

En prisión provisional en la cárcel tailandesa de Koh Samui desde el pasado 7 de agosto por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, siguen saliendo a la luz detalles de la vida que Daniel Sancho llevaba en Madrid.

Aunque en un principio se dijo que era chef y empresario hostelero, y socio de dos negocios en la capital -el catering 'La Bohème' y el restaurante 'Boogie Burgers'- según ha descubierto 'Equipo de investigación' de La Sexta, el hijo de Rodolfo Sancho trabajaba como relaciones públicas de diferentes locales por sus conexiones en la noche madrileña gracias a su alto nivel de vida.

Entre sus conocidos, el hermano menor de Íñigo Onieva, Jaime, que pertenecería a su pandilla -aunque guarda silencio sobre este tema- o Froilán, que tendría amigos en común con la exnovia de Daniel, Laura, y al que se rumorea que el cocinero pidió ayuda tras cometer presuntamente el crimen para que le ayudase a abandonar Tailandia.

Y ahora sale a la luz otro rostro popular que conocería a Sancho, Anita Matamoros. Así nos lo ha contado la influencer en la gala de inauguración del Europe Fashion Summit, revelando su 'vínculo' con el acusado del asesinato de Edwin Arrieta, sobre el que se ha pronunciado por primera vez: "He coincidido con él en alguna discoteca de noche en Madrid y conozco a gente que eran sus amigos, pero yo no, no tenía relación con Daniel" ha asegurado.

Muy sincera, la hija de Kiko Matamoros confiesa que el crimen es un tema que "me da mucha impresión" del que prefiere no hablar "sobre todo porque no tengo ni idea de nada y no sé decir". "Me agobia pensarlo" reconoce.

No es el único asunto sobre el que se ha pronunciado Anita, que por su profesión en redes y en el mundo de la moda conoce a Victoria Federica, para la que no tiene más que buenas palabras: "Es una tía cojonuda, pero suena un poco feo, es una tía simpática, humilde, muy guay…".

"Cuando estas en el ojo del huracán tienes que medir lo que dices, todo se saca de contexto, en las entrevistas el titular es el click y se puede malinterpretar de muchas maneras, las influencer con esto tenemos que ir con cautela. Es muy fácil sacar cualquier frase de contexto y entiendo que a lo mejor sea un poco más distante con la prensa" ha apuntado, justificando así la distante relación de la sobrina de Felipe VI con la prensa.

