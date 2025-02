Anna Castillo defiende ferozmente a Terelu Campos: "No es intrusismo, es una tía con mucho talento"

MADRID, 26 Feb. (CHANCE) -

El próximo 27 de febrero se estrena 'Su Majestad' en prime Video, serie en la que Anna Castillo es protagonista, y todo su equipo se reunía este martes en el Círculo de Bellas Artes para su presentación.

Allí, Anna habló con los medios de comunicación y lo cierto es que pudimos verla de lo más feliz al no solo presentar su último trabajo sino por estar arropada por su pareja, Álvaro Mel, con el que siempre ha se mantenido en un segundo plano.

¿La clave para esa estabilidad emocional? Ella misma lo confesó: "Mis últimas parejas, o las parejas que he tenido ya siendo más mayor, siempre se han dedicado a esto", lo que considera "un punto a favor, porque al final entienden" cómo funciona su profesión.

En este contexto y sin entrar en detalles, la actriz aseguró que "estoy en muy buen momento, personal y profesional" porque "me están llegando oportunidades y proyectos que me hacen mucha ilusión" y aunque "soy joven, también me estoy haciendo mayor y estoy empezando también a tomarme esta profesión con un poco más de calma".

Anna fue preguntada por la polémica con Karla Sofía Gascón y auque "no tengo una opinión súper clara al respecto", sí que dejó claro que está "en contra del linchamiento en general, igual que del racismo, entonces no tengo muy claras cuáles deberían ser las medidas a tomar, pero desde luego siempre estoy en contra del linchamiento".

Además, sobre la película 'Emilia Pérez' desveló que "no me gustó mucho" aunque sí le pareció "muy especial, como que tiene mucho valor, mucho trabajo detrás". "Igual yo no conecté lo que otra gente ha conectado, pero también me parece una peli que va de eso, como que hay gente con la que conecta muchísimo y gente con la que menos", añadió.

Por último, la joven opinó sobre la nueva faceta de actriz de Terelu Campos y aseguró que no le parece intrusismo porque "Terelu Campos es una mujer que lleva delante de las cámaras toda su vida y que tiene unas tablas que muchos querríamos en muchos momentos". Además, "me parece que es una tía con mucho talento y cómo no va a tener la oportunidad de hacer lo que le dé la gana, claro. Estoy a favor", concluyó.