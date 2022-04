Antonio Banderas, muy emocionado e inseparable de Nicole Kimpel en su regreso a la Semana Santa malagueña

El actor ha participado en la tradicional procesión del Domingo de Ramos junto al trono de María Santísima de Lágrimas y Favores, de cuya cofradía es Mayordomo

MADRID, 11 Abr. (CHANCE) -

Después de dos años sin procesiones a causa de la pandemia del Covid, las multitudinarias celebraciones relacionadas con la Semana Santa vuelven a las calles de Málaga con total normalidad y con ellas algunos de los rostros más populares de nuestro país, como Antonio Banderas. Enamorado de su tierra y de sus costumbres más arraigadas, el actor ha vuelto a disfrutar de un Domingo de Ramos de lo más especial en el regreso de su Virgen de Lágrimas y Favores a las calles, ejerciendo de Mayordomo de su Hermandad sin poder contener la emoción.

Acompañado por Nicole Kimpel - una malagueña más desde que comenzó su relación con Banderas hace ya ocho años - y por la presentadora María Casado, el actor se mostró de lo más atento con sus fans, saludándolos cariñosamente y haciéndose fotografías con todos aquellos que se le acercaron para mostrarle su afecto.

Con una emoción contenida por volver a acompañar a su Virgen de Lágrimas y Favores por las calles de Málaga en la que confiesa espera que sea una de las Semanas Santas más especiales de su vida, el intérprete - vestido con la túnica de su Cofradía y con esa amabilidad que le caracteriza - nos ha atendido y, además de confesar su ilusión por el regreso de las procesiones, ha desvelado si podremos ver a su hija, Stella del Carmen, este año.

CHANCE: Después de dos años, ¿Cómo estás?

ANTONIO: Con mucha ilusión por completar lo que hemos venido haciendo durante dieciocho años que lleva procesionando nuestra virgen de Lágrimas y Favores y eso forma parte de la forma, forma parte de la Semana Santa y de todo lo que ese está haciendo alrededor de lo que tiene que ver con la religiosidad, por supuesto. La parte en la que yo pongo muchísimo interés es en la fundación. Todo lo que llamo las tres S: la Semana Santa Solidaria. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y es necesario que las cofradías que están muy bien articuladas en la ciudad, en toda Andalucía y en toda España, colaboren de una forma directa y práctica con asuntos, allá donde no llegan las instituciones públicas u otro tipo de instituciones. Para nosotros es muy importante que detrás de esta virgen haya ese tipo de acciones.

CH: Una virgen que tu has dicho, ha cumplido esa mayoría de edad bajo varios premios. Quién lo iba a decir.

ANTONIO: Sí, para quien no conozca la historia, esta virgen se quemó en el año 80, se volvió a hacer la figura nueva. Hubo un proyecto de llevar a cabo este trono y de incorporarnos a las Cofradías Fusionadas y durante muchos siglos se han ido fusionando. Poquito a poco, tomar la calle. Eso se lo tomó muy enserio la agrupación de cofradías para poder procesionar con el recorrido oficial. Eso lo llevamos haciendo desde hace dieciséis años.

CH: Cuántas lágrimas y cuántos favores en estos dos años de pandemia tan malos.

ANTONIO: Muchos. Mira, durante pandemia, yo sé de gente y algunas personas amigos personales míos, en situaciones muy difíciles donde familiares han venido a pedirle a esta virgen. Las cosas salieron, al final, bien. Todo esto ofrece mucho consuelo, a muchísima gente. En una situación como la pandemia, creo que se va a notar muchísimo en las calles de toda España, la cantidad de gente que se ha acercado al mundo espiritual para apoyarse y encontrar consuelo en las cosas que han ido pasando.

CH: Ya se palpa que es un año especial, es la Semana Santa de la esperanza, del reencuentro, de esa normalidad.

ANTONIO: Esperemos que eso sea así y esto se normalice y que no nos vuelvan a pasar cosas malas. ¿Qué más nos va a pasar ya? Después de la guerra que tenemos en medio de Europa, la pandemia, en fin. Vamos a tratar de normalizar nuestras vidas. No queremos revoluciones, queremos evoluciones, donde la gente viva bien, ese estado de bienestar por el que tanto se ha luchado, que no lo perdamos. Hay muchas cosas que pedir este año.

CH: ¿De quién se acuerda hoy Antonio Banderas? ¿A quién echa de menos en esta jornada?

ANTONIO: A mis padres. Mis padres se casaron en esta iglesia, aquí nos bautizaron a mi hermano y a mí. Esto forma parte de la historia de nuestra vida.

CH: ¿Tu hija este año no te ha podido acompañarte?

ANTONIO: No, iba a venir pero al final se ha tenido que quedar en Los Ángeles por asuntos profesionales.

CH: Estás arropado por tu hermano, por tu gente, que son tu familia.

ANTONIO: Somos un montón de hermanos, aquí, los biológicos y los que no lo son. Suerte a Andalucía y a todas las Semanas Santas de todos los pueblos y ciudades de Andalucía.

Cargando el vídeo....