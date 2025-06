Antonio Carmona rompe el silencio y desmiente los rumores sobre su condena

MADRID, 3 Jun. (CHANCE) -

El cantante Antonio Carmona ha decidido aclarar los rumores que han surgido en las últimas semanas acerca de una supuesta condena en su contra. En esta ocasión Carmona atendía a los micrófonos de Europa Press durante la celebración de los 100 años de Radio Madrid en el que reapareció luciendo la mejor de sus sonrisas y acabando con las especulaciones sobre su condena: "No, todavía no ha salido nada, todavía. Se han equivocado, no está".

Consciente del revuelo que se ha creado en torno a esta información que él cataloga como falsa, el artista explicaba que todo había sido inventado: "Para nada, para nada, eso es lo que sacó un diario de Cádiz, no lo sé". Centrado en sus proyectos profesionales, Antonio Carmona también habla sobre cuales son sus proyectos para este verano: "Bueno, estaremos unos días con la familia y eso, pero intentando trabajar en el disco y sobre todo en el directo".

Antonio, que recientemente celebró sus 60 años, expreso su felicidad por esta nueva etapa de su vida y compartió un mensaje que también él ha incorporado en su día a día: "Igual que si fuera un sueño. No estamos locos, no estamos locas. Hay que vivir la vida, hay que vivir la vida, disfrutarla y agarrar toda la energía y sobre todo agradecernos, estar agradecidos". El cantante, que sufrió un fuerte susto de salud que le llevó al coma inducido, reconocía que ahora ve la vida de otra manera dándole más importancia a lo que realmente la tiene:"Se valora, por supuestísimo, claro que sí. Muy agradecido también de estar aquí, de poder estar con mi familia. Y bueno, ya sabes, soy como esas personas, soy como un algo que volvió a nacer".