Arantxa de Benito presume de su faceta de abuela junto a su nieto Hugo: "Es un amor tan bonito y tan incondicional"

Arantxa de Benito presume de su faceta de abuela junto a su nieto Hugo - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Ene. (CHANCE) -

Arantxa de Benito vive uno de los momentos más especiales de su vida desde que, en abril de 2023, se convirtió en abuela por primera vez con el nacimiento de Hugo, el hijo de su hija mayor, Zayra, fruto de su relación con el exfutbolista Guti. Desde entonces, la presentadora presume siempre que puede de su nieto y reconoce que esta etapa le ha cambiado la perspectiva, hasta el punto de definirse como una abuela joven, vital y encantada con este nuevo papel familiar.

En su última aparición, Arantxa ha explicado cómo se ve a sí misma en esta faceta: "Eso le correspondería decirlo a mi nieto, pero soy una abuela muy presente, muy entregada y es un amor tan bonito, tan único y tan incondicional que la verdad que muy recomendable". Un cariño que se nota en cada gesto y en cada referencia a Hugo, al que describe como la gran alegría de la casa durante estas fechas navideñas.

Las Navidades, cuenta, las han pasado "totalmente en familia", en casa de su madre, rodeados de los suyos y con el pequeño como protagonista absoluto de las celebraciones. "Nos gusta celebrar, somos disfrutones y la Navidad es un momento que nos gusta mucho celebrar en familia, siempre acordándonos de los que no están y celebrándoles también", confesaba, subrayando la importancia de mantener vivas las tradiciones y el recuerdo de los seres queridos ausentes.

Tampoco faltó el clásico debate de Nochevieja sobre con quién tomar las uvas, una conversación que este año se inclinó finalmente por la opción de Cristina Pedroche. "He sido de Pedroche, en casa hemos sido de Pedroche", relataba Arantxa, que destacó que en su hogar consumen bastante esa cadena y que la presentadora "siempre crea espectáculo" con unas campanadas que volvieron a ser uno de los grandes focos televisivos de la noche.

Con el 2026 recién estrenado, tiene un deseo claro y sencillo: "Pues salud, porque ya a estas edades lo que pido es salud para mí y para los míos y lo demás, que vaya rodando, fluyendo con la vida". Entre reuniones familiares, el protagonismo del pequeño Hugo y las tradiciones de siempre, la presentadora afronta el nuevo año agradecida y decidida a seguir disfrutando al máximo de su papel de abuela "muy presente y muy entregada", una etapa que no duda en calificar de "muy recomendable".