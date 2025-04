Arantxa Sánchez Vicario reaparece ante las cámaras dando carpetazo a Josep Santacana

MADRID, 18 Abr. (CHANCE) -

Llevábamos tiempo sin ver a Arantxa Sánchez Vicario y este jueves reaparecía ante las cámaras, convertida ya en vicepresidenta de la RFET y embajadora del tenis español, para disfrutar del partido de Carlos Alcaraz en la pista catalana.

"Contenta, satisfecha y muy feliz", la extenista evitó las preguntas sobre su exmarido, Josep Santacana, y sobre cómo está ahora mismo la relación con él: "No te voy a decir nada, ya te he contestado antes, ¿vale? No quiero ser antipática, pero ya te he contestado, ¿de acuerdo? Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias".

Además, respecto a la polémica con el reportaje de las hermanas Williams, Arantxa también prefirió no hacer caso omiso a las preguntas, dando por zanjado el tema.