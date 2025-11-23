Asraf Beno, orgulloso de Isa Pantoja, explica cómo lo han pasado en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja

MADRID, 23 Nov. (chance) -

Tan solo unas horas después de la aplaudida y sincera entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes' en la que dejaba muy claro que está viviendo una etapa muy feliz de su vida junto a su marido, Asraf Beno y sus dos hijos, Alberto y Cairo, la familia mostraba su apoyo a Anabel Pantoja acudiendo a la celebración del cumpleaños de la pequeña Alma que ha tenido lugar en la capital madrileña.

Lejos de dejarse ver en público todos juntos, la pareja quiso acompañar en privado a Anabel Pantoja como muestra de su apoyo y cariño demostrando así que sus lazos familiares siguen siendo muy fuertes a pesar de la ruptura de cualquier unión con Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Con una sonrisa en el rostro, Asraf confesaba cómo había sido la celebración de cumpleaños: "Muy bien, muy bonito, sí". Ante la pregunta de si habían echado de menos a alguien en la celebración, Asraf prefería no contestar para mantenerse en un segundo plano mediático en esta ocasión.

Tras haber dejado muy claro que no espera ningún tipo de acercamiento con su madre, Isabel Pantoja y tampoco con su hermano, Kiko Rivera, del que no termina de fiarse por sus cambios de actitud, Isa Pantoja mostraba una vez más que Anabel Pantoja sí que es importante para ella al igual que lo es la pequeña Alma a la que están acompañando en los momentos más especiales de su primer año de vida. "Yo estoty orgulloso de ella siempre" reconocía Asraf ante las cámaras cuando le preguntaban por la entrevista en televisión de su mujer.