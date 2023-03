Belén Esteban descarta una reconciliación entre Anabel Pantoja y Yulen: "La decisión le va a venir bien a los dos"

MADRID, 10 Mar. (CHANCE) -

Demostrando que no hay terreno que se le resista y que además de como colaboradora de televisión y exitosa empresaria -su gazpacho y sus patatas fritas no dejan de darle alegrías- triunfa como influencer, Belén Esteban ha sido una de las grandes protagonistas de los Premios Ídolo que se han celebrado en Madrid este jueves.

Encargada de entregar un premio en la gala organizada por Dulceida para premiar a los creadores de contenido más destacados del año, la 'princesa del pueblo' acaparó todas las miradas con un favorecedor vestido de seda con estampado floral en varios colores, drapeado en la parte frontal y abertura lateral con la que presumió de piernas.

Una noche muy especial en la que, como no podía ser de otro modo, Belén se pronunció sobre la ruptura de Anabel Pantoja -también presente en los premios- y Yulen Pereira y, aunque discreta "porque esas cosas las tienen que hablar ellos y yo no", ha sentenciado la relación, dejando claro que no le gustaría que la sobrina de Isabel Pantoja se reconciliase con el esgrimista: "Por amor siempre se sufre, yo quiero ver a mi amiga y a Yulen feliz y creo que han tomado una decisión que les va a venir bien a los dos. Anabel es una persona muy feliz y no voy a decir nada más".

Gran apoyo de la influencer, la de San Blas ha evitado pronunciarse sobre la entrevista que su presunto hermano, Luis Manuel conocido como 'Pinocho' dará este viernes en el 'Deluxe', pero sí ha afirmado -dejando entrever que el sevillano no dice la verdad cuando dice que es hijo de Bernardo Pantoja y que éste quería que llevara sus apellidos- "que si yo sé que mi padre es mi padre hubiera pedido las pruebas antes de fallecer, con todos muy respetos".

En cuanto a ella, la ex de Jesulín confiesa que está atravesando un momento muy bueno y, aunque todavía arrastra secuelas de la rotura de tibia y peroné que sufrió en directo en abril de 2022 en 'Sálvame', se encuentra inmersa en nuevos retos, como el papel que tendrá en la película 'Ukelele para dos', dirigida por Enrique García y en la que se interpretará a sí misma. "Estoy muy contenta y muy ilusionada, ya veréis la película" ha confesado con una sonrisa.

¿Su relación con Miguel Marcos? Mejor que nunca y, aunque por el momento no se va a casar por la Iglesia como aseguró en su día -primero tiene que recuperarse al 100% de su lesión-, reconoce que es algo que no descarta y que hará en un futuro: "Yo ya estoy casada, pero me encantaría. El día que lo haga lo haré a lo grande y ahora no es el momento". "Miguel es el hombre de mi vida. Mi marido es un ser excepcional" desvela enamorada.

Y hablando de bodas, Belén asegura que todavía no ha recibido la invitación de Kiko Matamoros y Marta López Álamo pero reconoce que le encantaría ir porque "quiero mucho a Kiko y ella conmigo siempre se ha portado muy bien".

Bromeando con que no le queda nada por hacer en televisión porque se ha roto hasta una pierna, la colaboradora confiesa que no se ha planteado nunca hacer una docuserie sobre sí misma "porque mi vida la sabe toda España" pero, que de hacerla, la actriz que le gustaría que interpretara a Belén Esteban sería "Belén Esteban". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!

