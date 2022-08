Belén Rueda asegura estar muy enamorada y feliz junto a su pareja, Javier Artime

MADRID, 1 Ago. (CHANCE) -

Siempre se ha querido mantener discreta respecto a su vida sentimental. Belén Rueda, comenzaba una relación con Javier Artime hace más de dos años y tan solo una vez decidió aparecer junto a él en un photocall.

La pareja nunca ha escondido su historia de amor, pero han intentado mantenerla al margen del foco mediático. Javier Artime es un joven piloto de 38 años de edad, casi veinte menos que la actriz.

Belén Rueda ha reaparecido en el homenaje a Paco de Lucía y se ha mostrado muy sincera respecto a su relación. La actriz asegura estar muy enamorada y feliz con Javier Artime: "Sí, súper".

Encantada de haber conocido a la persona con la quiere compartir su vida, nos confiesa que sus tres hijas también son muy felices en sus vidas sentimentales, pero prefiere no hablar de bodas por el momento: "Tranquilidad, por dios".

Hablando de redes sociales, la actriz aclaró que ella solo utiliza las redes sociales para el trabajo, ya que prefiere mantener su vida privada fuera del foco mediático: "Yo no tengo en redes sociales tanto interés con determinadas cosas. Me he pasado toda la vida intentando preservar mi vida privada y en las redes sociales he entrado de puntillas".