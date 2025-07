Belén Rueda, "encantada" con la idea de ser abuela en un futuro

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

Recién llegada de su luna de miel por África, Belén Écija no podía ocultar su felicidad esta semana al reaparecer ante los medios de comunicación tras su 'Sí, quiero' de ensueño en Menorca. Ahora, ha sido su madre quien ha hablado con la prensa en la premiere de 'Los muértimer'.

Allí, Belén Rueda ha desvelado que ve a su hija muy feliz tras el viaje de novios y que estuvo presente en él porque le ayudó con las maletas, una manera "de estar juntas y de contarte cosas".

Orgullosa de la joven, la actriz ha confesado que aunque su hija haya iniciado esta nueva etapa con su ya marido el vínculo entre ellas "no se rompe si ha sido sano durante estos años y lo ha sido".

Además, sobre una futura maternidad de su hija, Belén ha explicado que "me encantaría" ser abuela joven, pero ha dejado claro que "no hay que presionar a los chicos y tienen que elegir ellos, pero me encantaría"... y es que considera "maravilloso" que las generaciones convivan.