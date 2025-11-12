Bertín Osborne, aparición sorpresa junto a sus hijas para apoyar a Fabiola Martínez y su hijo Kike

MADRID, 12 Nov. (CHANCE) -

Aunque intenta huir de los focos siempre que puede, en esta ocasión Bertín Osborne ha reaparecido por sorpresa en una noche muy especial para su hijo Kike y su ex mujer Fabiola Martínez a los que quiso acompañar en la III Edición de los 'Premios Dona2' organizados por la Fundación Kike Osborne.

Cuando la gala ya había comenzado y hasta la propia Fabiola Matínez había explicado los motivos de la ausencia del cantante, Bertín acudía a la cita sorprendiendo a los allí presentes y protagonizando una estampa familiar que pocas veces se consigue. Haciendo gala de la maravillosa relación que comparten a pesar de la separación, Fabiola también contó con el apoyo incondicional de las hijas de Bertín, Alejandra, Eugenia y Claudia que no perdieron la oportunidad de colaborar con una buena causa. Junto a ellas, también Ana Cristina Portillo demostró que es una más en la familia paterna de sus hermanas colaborando con ellas en una noche tan especial.

Explicando los motivos de su retraso, el cantante atendía a los medios hablando con total sinceridad sus hijas y cómo están gestionando la presión mediática que les rodea por su culpa: "Jamás en mi vida les he dicho lo que tienen que hacer. Yo sabía perfectamente que ellas tienen muy claro el camino que tienen que recorrer y lo están haciendo". En cuanto a la reciente entrevista de Eugenia en televisión, comentaba: "Cuando van a televisión a hacer una entrevista se lo toman como hay que tomárselo, con naturalidad y tranquilidad. Hablar las cosas que sientes y ya está, sin ningún problema".

Cansado de que le pregunten por Gabriella Guillén y su hijo David, Bertín dejaba muy claro que hablar de su vida privada no es una obligación por lo tanto siempre que lo hace es por decisión propia, no por complacer a nadie. Además, sobre la actitud de Gabriela añadía: "Probablemente, si le preguntan ahora, estará más contenta".