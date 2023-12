Bertín Osborne estalla contra la prensa tras las últimas declaraciones de Gabi: "no me pidáis que os hable"

MADRID, 2 Dic. (CHANCE) -

Si ha habido un protagonista de los titulares los últimos meses, ese ha sido el presentador y cantante. Desde que se hiciera público que Gabriela Guillén esperaba su hijo, se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento. Hace apenas unos días la madre de su hijo le dedicaba unas palabras tachándole de cobarde y aclarando que no le necesita en su vida. Estábamos a la espera de la reacción de Bertín, y hoy, a la salida de su última actuación, lo hemos conseguido.

Después de su esperadísima actuación en Gijón, el cantante salía por la puerta de atrás del Teatro Jovellanos y se encontraba con decenas de admiradoras. Entre halagos y palabras bonitas, el cantante se mostraba de lo más agradecido. No dudó en hacerse fotografías con ellas y al ver a las cámaras, su actitud cambiaba radicalmente a la hora de dirigirse a la prensa.

Con un rostro notablemente serio, rompía su silencio y pronunciaba las siguientes palabras: "me he llevado fenomenal con vosotros, os he atendido, he sido educado pero este verano me habéis hecho tanto daño, que encima, no me pidáis que os hable", sentenciaba tajante. Bertín Osborne cerraba así las puertas a la prensa, dejando claro que no piensa dar su opinión respecto a las últimas declaraciones de Gabi y sin aclarar si estará presente el día del parto, que cada vez está más cerca.

Sin duda alguna, el cantante sabe tratar y cuidar a sus fans, impidiendo que su enfado con la prensa le afecte a su trato con ellos. Eso sí, no dudaba a la hora de hablar con los medios y dejar clara su postura de ahora en adelante.

