Bibiana Fernández aclara si, como se rumorea, tuvo un 'affaire' con el Rey Juan Carlos

MADRID, 11 Oct. (CHANCE) -

30 años no se cumplen todos los días, y con motivo de un aniversario tan especial Tacha Beauty, uno de los centros de belleza más conocidos y exclusivos de nuestro país -con sede en Madrid y Marbella- ha celebrado una gran fiesta a la que han acudido multitud de celebrities 'adictas' a sus tratamientos. Hiba Abouk, Laura Matamoros, Maribel Verdú, Tamara Gorro, Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés' o Natalia Verbeke, entre otros, además de Bibiana Fernández, que además de dar su opinión sobre el escándalo por la filtración de los audios del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey, ha revelado si como se ha rumoreado durante mucho tiempo tuvo un 'affaire' con el Emérito.

"No sé qué más decir sobre el Rey y Bárbara porque se me está poniendo cara de espía. Se me está poniendo cara de espía, me estoy mimetizando, soy Margarita Landi, una que hacía 'El caso' que iba que fumaba en pipa. Ya nadie se acuerda de Margarita Landi de vuestra generación, pero las que sean mayores como yo se acordarán, que iba por los sitios hablando de crímenes con una pipa, pues estoy como Margarita" ha bromeado, asegurando que el romance del monarca y la vedette "queda muy lejano en el tiempo".

Por eso, espera que la Reina Sofía "y todas las partes hayan superado eso". "Y en este momento, aunque más allá de lo que sea, de que tenga más culpa o menos culpa, me parece que la que de verdad se va a llevar un berrinche y la que lo va a estar pasando peor va a ser Bárbara porque es la persona que está menos defendida" apunta.

Después de que su nombre haya salido en la lista de posibles 'amigas entrañables' de Don Juan Carlos, Bibiana ha dejado claro que nunca tuvo nada con el Emérito: "A mí qué me va a molestar que salga mi nombre. No es verdad y ya está. Pero a mí que salga el nombre, que salga el nombre, que salga. Yo no estaba en ninguna lista, te lo digo, si no lo sabría yo, no lo iba a saber" ha afirmado, reconociendo que "a lo mejor no me hubiera importado tener algo con él pero no he tenido nada, ya está".

"No hombre, es una manera de hablar" ha aclarado para evitar suspicacias, sentenciando con ironía que ahora "ya es tarde" para plantearse algo con el monarca. "A buenas horas, mangas verdes" ha sentenciado entre risas. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!