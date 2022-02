Bibiana Fernández y Boris Izaguirre calientan motores en los 'Goya 2022'. Éstas son sus primeras impresiones

MADRID, 12 Feb. (CHANCE) -

Faltan pocas horas para que los Premios Goya 2022 comiencen por todo lo alto, un evento cinematográfico que ha comenzado con dos rostros conocidos entregando las entradas para asistir a la gala, Bibiana Fernández y Boris Izaguirre. Ambos se han dejado ver lo de lo más orgullosos y contentos de esta celebración, y hemos hablado con ellos antes de que comiencen los tan esperados premios.

Bibiana Fernández, que mañana cumple 68 años, asegura que la noticia de la recuperación de Antonio Resines ha sido la mejor de la semana: "Esa fue la noticia buena, en un momento dado en que predominan las noticias tristes, las noticias desastrosas, una amenaza de guerra en Europa, en Ucrania, donde tenemos una pandemia que llevamos dos años y que estamos todos desesperados de vernos con mascarillas etcétera".

La colaboradora de televisión nos ha contado su emoción por la nominación a los Oscars de Penélope Cruz y Javier Bardem: "Me alegré de lo de Penélope, me alegré de lo de Javier, me alegré que en pareja entiendo que es una cosa que es como una comunión. ¿Me entiendes? Y qué quieres que te diga. Yo me gustaría que ganaran ellos, pero bueno, cualquier película que sea es una celebración al cine y yo creo que todos los que están en esa terna es porque se lo merecen".

Bibiana ha recordado a sus compañeras Verónica Forqué e Isabel Torres: "La vida es muy injusta con todo el mundo, que Verónica Forqué era una amiga que la tenía muy presente porque habíamos trabajado en MasterChef y nos habíamos reído mucho. Pero después, en el tema de Isabel es que me parece que había sido una grandísima luchadora y que la vida le había regalado un éxito a una edad ya madura, con cincuenta años, para poderlo disfrutar. Y qué injusta es la vida que se lo haya llevado en estos momentos para no poder disfrutar del éxito, del esfuerzo, del sacrificio, de toda una vida de trabajo, de entrega, de lucha de compromiso. Entonces, donde quiera que esté, yo estoy segura que nos estarás mirando por un boquetito. Yo, mi madre, siempre me mira y toda mi familia. Entonces espero que tú formes como parte de la familia y allí donde estés, que vueles alto, bonito y que lleves tu alegría y tu vida. Y a Verónica, que te voy a decir mi amor, yo te sigo queriendo yo siempre quiero a fondo perdido como los perros, te quiero, siempre me puedo pelear, pero sigo queriendo".

Boris Izaguirre, haciendo gala de su espontaneidad y naturalidad, se nos ha declarado fan de Pablo Urdangarin: "Soy muy fan aquí. Me gustaría que me gustaría muchísimo que a Pablo Urdangarin lo adelantaran en la línea de Sucesión a la Corona. Sí, que lo pusieran en el puesto tres. Sí, yo creo que vaya incluso por delante de su madre. Sería fantástico".

El presentador de televisión asiste a la entrega de las entradas de los Goyas junto a Bibiana Fernández y nos ha explicado su admiración por Penélope Cruz y Javier Bardem: "Yo creo que esto deberíamos convertir exactamente y este tipo de momentos históricos deberíamos de convertirlos en celebraciones. Así como hay fechas señaladas, pues yo creo que es el momento en el que Penélope Cruz y Javier Bardem, que son una pareja poderosa y fantástica, dinámica, que han tenido una evolución y la han vivido juntos durante treinta años. Es una fusión de dos personas que deberían de tener una fecha señalada, que en el momento que los han nominado a ambos como mejor actor y mejor actriz a los Oscars".

Sobre la entrevista que realizo a Tita Cervera, el periodista nos cuenta los que más le ha gustado: "Porque yo creo que ha sido, pues fíjate otra vez una lucha muy importante de una mujer española y mujer que ha luchado contra el Estado a favor de mantener la colección del Museo Thyssen y la suya dentro del Museo Thyssen en España. Y también ha tenido que enfrentarse a los herederos de Thyssen. Y todo esto lo explica muy bien en la entrevista. Es lo que más me ha gustado a mí de la entrevista. Precisamente que no ha sido una cuestión solamente con los ministros de Cultura y el Estado español, sino que también ha tenido que ser una negociación muy intensa, muy difícil, que podríamos llamar la lucha pero ha sido una negociación porque ha tenido un final feliz claramente con los herederos".

