Blanca Romero y Quique Sánchez Flores reaparecen juntos y dan carpetazo a los rumores de crisis: "Sigue todo bien"

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores desmienten los rumores de crisis reapareciendo juntos - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Feb. (CHANCE) -

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han zanjado de un plumazo los rumores de crisis reapareciendo juntos y dejando claro que su relación sigue adelante. La actriz y el exfutbolista, que mantienen desde hace tiempo una discreta historia de amor, se han visto envueltos en especulaciones después de que ella eliminara de su Instagram las fotografías en las que aparecía con el entrenador, gesto que muchos interpretaron como una ruptura inminente. Ambos han reaparecido de lo más sonrientes y cómplices a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras una escapada juntos.

Lejos de esa versión, Blanca ha explicado con calma el verdadero motivo de ese "borrado" digital, dejando claro que entre ellos todo marcha con normalidad: "No, no, no, todo bien. Lo que pasa es que prefiero... Bueno, cuando te enamoras pues te da por hacer así cosas más extraordinarias al principio y prefiero mantener la discreción que siempre tuve. Y sigue todo bien, sigue todo igual y ya está, sin más, ¿no?". Para ella, Instagram no deja de ser "una herramienta de trabajo" y reconoce que a veces se le va "un poco más de las manos compartir cosas así", por lo que ha decidido recuperar el perfil bajo en lo sentimental.

En esa misma línea, Blanca recuerda que no es la primera vez que toma una decisión similar con sus redes: "Con Martín también lo quité todo, de Martín porque a él tampoco le gusta, y es pequeño, es menor de edad, por tener un poco más de privacidad y compartir otro tipo de cosas con mis seguidores". Su prioridad, insiste, es proteger su intimidad y la de los suyos, y no alimentar titulares a costa de su vida privada. Por eso insiste en que no hay detrás ningún drama ni crisis con Quique, solo una apuesta por la discreción.

Preguntada directamente por si había habido una discusión por celos, la actriz no esquivó la cuestión, pero sí le restó importancia: "A ver, yo fui celosa siempre, sí, pero no, no tiene nada que ver con... Es un poco más coherente todo que todo lo que os podáis imaginar. Todo está bien, gracias". Con estas palabras, Blanca deja claro que, aunque reconoce ese rasgo de carácter, no ha sido el detonante de ninguna ruptura ni de la limpieza de fotos en redes.

Más allá de su presente sentimental, la intérprete también es muy clara al hablar de Cayetano Rivera, padre de su hija Lucía, que ha rehecho su vida junto a Tamara Gorro. "Pues me parece una chica estupenda, la verdad. No la conozco, pero me cae muy bien", asegura sobre la influencer. De Cayetano solo tiene elogios: "No sé, yo no tengo nada malo que decir de Cayetano. Todo lo contrario, solo palabras bonitas. Tanto él como mi hija es un gran caballero, un gran señor, un gran tipo. En mi casa le queremos muchísimo todos y, no sé, no escuché nada de lo que puedan hablar, pero vamos, de mi boca nunca saldrá nada malo".

Blanca se alegra, además, de que el torero esté viviendo esta nueva etapa con naturalidad y sin esconder su relación: "Sí, me gusta. Me gusta que la gente que quiero esté feliz y que, bueno, pues que volvamos a tener ilusión todos. Yo creo que es bonito y segundas oportunidades y no sé". Y cuando le plantean si se sumaría al coro de quienes han aconsejado a Tamara "huir" del diestro, ella es tajante: "No, por supuesto que no. Es un buen amigo y es una bellísima persona y al menos conmigo se comportó como un caballero".