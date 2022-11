Boris Izaguirre, fan de Corinna Larsen: "Nunca sabremos reconocerle el bien que ha hecho por nuestro reino"

El venezolano confiesa que todavía tiene una conversación pendiente con Tamara Falcó tras su comentadísimo artículo en el diario 'El País' 'censurando' las compañías 'ultracatólicas' de la marquesa de Griñón a raíz de sus declaraciones sobre la sexualidad en México

MADRID, 22 Nov. (CHANCE) -

Rostro imprescindible de la televisión en nuestro país en los últimos 20 años, Boris Izaguirre no podía faltar a la entrega de los Premios Iris de la Academa de TV, que se han celebrado este lunes en la capital. Un evento en el que uno de los temas más comentados fue el polémico podcast en el que Corinna Larsen esta revelando los aspectos más desconocidos de la personalidad del Rey Juan Carlos - al que no está dejando precisamente en buen lugar - y desgranando cómo fue la relación que mantuvieron durante varios años.

Un testimonio que le ha valido numerosas críticas a la princesa alemana - a la que tachan de maquiavélica y manipuladora - pero que Boris reconoce que le ha 'abducido': "Me encanta, soy totalmente fan. Me he enganchado muchísimo a partir del tercer episodio. Me parece el mejor de todos y no veo el momento de que pongan ya el cuarto".

"Yo creo que Corinna es una mujer, como todas las grandes mujeres, no sabemos entender. Lo mismo pasó con María Antonieta, que ha sido una gran mujer y que ha hecho muchísimo por Francia pero Corinna no sabremos nunca reconocerle lo bien que ha hecho por nuestro reino. Sin decapitar a nadie, nos ha permitido conocer cómo era el Rey Emérito" asegura, confirmando así que se cree totalmente las vivencias que cuenta la alemana en su podcast.

"Como dice ella, a la Familia Real les aterraba que entrara cualquier persona dentro de ellos porque no estaban acostumbrados a recibir a ninguna persona de fuera que no pudieran controlar. Eso yo creo que es un poco la suerte que tenemos nosotros de que Corinna haya estado dentro y ahora esté dispuesta a contarnos algunas de las cosas que ha visto a través de su podcast" añade, aplaudiendo la valentía de la examiga entrañable de Don Juan Carlos para contar todo lo que vivió con el monarca.

Y de una princesa a una marquesa, Tamara Falcó, de quien Boris confesó hace unos días que se arrepentía de haberle echado una regañina a través de su columna en el diario 'El País' por las declaraciones sobre la sexualidad que hizo en México tras su ruptura con Íñigo Onieva, en lugar de hablar con ella en privado.

Una conversación que el presentador revela que todavía no se ha producido: "Le entregué el premio del año a 'la mujer del año 2022'. Hablé con ella y la encontré muy bien. Yo creo que está fantástica Tamara, pero ese tema lo vamos a hablar próximamente".

Cambiando de tema, y ahora que están tan de moda los documentales sobre el día a día de rostros conocidos - como la marquesa de Griñón sin ir más lejos - ¿Se plantea Boris contar su vida en televisión? "No lo sé, porque creo es lo más extenuante y yo no creo que tenga ningún secreto". "Me parece que no tengo una vida tan interesante, ha sido simplemente trabajar, trabajar y trabajar. Estoy casado con la misma persona desde hace treinta años" reconoce con una sonrisa al hablar de su marido Rubén. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!

Cargando el vídeo....