Boris Izaguirre, fan número 1 de Pablo Urdangarín: "Es lo máximo. Me encantaría que fuera rey de España"

El presentador apuesta por la relación de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, confía en que la Infanta Cristina vuelva a enamorarse y se pronuncia, por primera vez, sobre el noviazgo de Antonio David Flores y Marta Riesco

MADRID, 31 Ene. (CHANCE) -

¡Menudo inicio de 2022 en lo que al mundo del cuore se refiere! La 'pillada' de Iñaki Urdangarín con su compañera de trabajo Ainhoa Armentia y su posterior separación matrimonial de la Infanta Cristina, la confirmación de la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco - que pronto podría ser 'historia' si los rumores de ruptura son ciertos... - el nuevo amor de Ágatha Ruiz de la Prada...

Bomba tras bomba que ahora comentamos con Boris Izaguirre que, con la naturalidad y simpatía que le caracteriza, se 'moja' sobre el 'affaire' de Urdangarín y Ainhoa Armentia, confía en que Doña Cristina rehaga pronto su vida sentimental y confiesa su admiración por Pablo Urdangarín, que con su educación, su saber estar y su talante tras la 'interrupción del matrimonio' de sus padrs ha conquistado completamente al venezolano: "Me encantaría que fuera rey de España" confiesa con una sonrisa.

Gran amigo de Ágatha Ruiz de la Prada, Boris asegura que se ha enterado de su "enamoramiento" de José Manuel Díaz-Patón "por la prensa". "Cada vez son un poquito más mayores los amores y es una cosa que me parece muy bien. A mí me parece que todo el mundo tiene que abrirse los ojos y el corazón, siempre hacia nuevos amores. Es bastante contemporáneo" afirma divertido, asegurando que si hablamos de amores, el "nuevo amor fantástico en este momento es el de Iñaki y Aihnoa".

"Hay que desearles lo mejor, en vez de ponerse todo el mundo a pensar que es una tragedia, es un nuevo amor y yo lo veo sensacional" afirma, convencido de que el ex duque de Palma y su nueva amiga especial tienen futuro como pareja.

"Y a la Infanta también le veo futuro. Puede perfectamente tener un novio, el novio que quiera, de donde sea, y que sea de la nacionalidad que quiere. Puede ser de aquí de Madrid, de Abu Dabi, de donde quiera" añade, apostando porque Doña Cristina rehaga pronto su vida sentimental.

Lejos de las feroces críticas a Urdangarín por haber traicionado a la Infanta cuando ella renunció a tanto por su amor por él, el presentador cree que el vitoriano "le devolvió el amor dándole unos cuatro hijos maravillosos". "Y mira que divino ha sido descubrir a Pablo Urdangarín que es una maravilla de niño" asegura, confesando que el sobrino de Felipe VI le parece "lo máximo" y que le encantaría "que fuera rey de España".

Menos apasionado se muestra Boris cuando le preguntamos por Antonio David y Marta Riesco: "Me interesa muchísimo menos. Antonio David ha sido un gran amigo, fuimos compañeros de trabajo mucho tiempo y hay veces tengo recuerdos muy bonitos de esa etapa que compartimos juntos pero tampoco es cierto que le haya vuelto a ver y a Marta no la conozco de nada. La verdad es que eso no me apasiona tanto como lo que pueda pasar gracias a esa playa de Bidart".

