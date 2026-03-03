Candela Márquez reacciona al primer beso de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: "Ella tenía razón"

Archivo - Candela Márquez - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 Mar. (CHANCE) -

Después de semanas en las que la presencia de Stephanie Cayo entre bambalinas en los conciertos de la gira de Alejandro Sanz por Latinoamérica desató los rumores de un posible romance entre ambos, parece que su relación se confirma después de que el artista fuese grabado besando en la boca a la actriz peruana durante su concierto en Guayaquil, Ecuador.

Un gesto de cariño de lo más revelador captado por algunos de los asistentes al show que no tardaba en viralizarse en redes sociales avivando las teorías de que su amistad se ha convertido en algo mucho más especial tras la ruptura del cantante de 'Corazón partío' y Candela Márquez, y sobre el que sus protagonistas no se han pronunciado por el momento públicamente.

La que sí ha reaccionado a esta incipiente historia de amor es la ex de Alejandro, que como han revelado en 'El tiempo justo' no se habría tomado nada bien que el artista haya rehecho su vida sentimental solo dos meses después de su ruptura.

Según la periodista Leticia Requejo, Candela "conoce a Stephanie perfectamente como amiga de Alejandro, y no le ha sentado muy bien. Le ha sorprendido, y sobre todo la rapidez con la que el cantante ha vuelto a ilusionarse", ya que uno de los motivos que le dio el pasado diciembre para poner fin a su noviazgo fue que "necesitaba estar solo y seguir conociéndose".

Una información a la que la también tertuliana Alexia Rivas ha añadido un dato revelador; y es que la actriz alicantina estaba "bastante celosa de dos personas", siendo Stephanie una de ellas, y Alejandro "le decía que solamente eran amigas". Y ahora, tras su beso en pleno concierto, Candela se ha dado cuenta de que "ella tenía razón".

Y aunque la actriz guarda silencio públicamente se ha mostrado de lo más activa en redes sociales y ha compartido una historia en Instagram de sus perritos confesando que "siempre me alegran el corazón". Unas palabras que no han pasado por alto sus seguidores y que dejan entrever que no está atravesando su mejor momento tras la 'confirmación' de que Sanz y la ex de Maxi Iglesias tienen una amistad muy especial.