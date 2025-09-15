Carla Goyanes tras la pérdida de su padre y su hermana: "Llega un punto que te hundes o tiras para adelante"

MADRID, 15 Sep. (CHANCE) -

Poniendo punto y final a un verano complicado y lleno de altibajos, Carla Goyanes vuelve al trabajo poco a poco cumpliendo con sus compromisos profesionales en esta ocasión de la mano de Uber con los que acudió al evento organizado en el Museo Thyssen-Bornemisza. Visiblemente dolorida de un pie, Carla explicaba que unas horas antes se había sometido a una pequeña intervención del pie que acabó siendo algo más de lo esperado, pero nada grave. "Me tenían que quitar una cosita ahí que parecía poca cosa y al final un poco inesperada. Nada grave, nada grave" ha explicado Carla ante las cámaras de Europa Press.

Superando el gran vacío que han dejado tanto su padre, Carlos Coyanes como su hermana, Caritina, la empresaria reconocía que ella sí que eha recurrido a la ayuda psicológica para salir adelante: "Al principio sí, porque nos recomendaron ir y demás, y sí que es verdad que creo que yo he sido la única que he ido, soy muy obediente, y la verdad es que sí, muy bien". A pesar de esta ayuda, Carla reconoce que sus hijos son para ella la principal fuente de energía: "Cuando te pasan estas cosas, es un proceso, pero llega un punto que te hundes o para adelante y hay muchas cosas bonitas por las que luchar, hay unos niños maravillosos que no se merecen ni que su madre ni que su tía se vengan abajo, o sea que hay que ir arriba totalmente".

Habiendo demostrando que son una familia muy unida ante las adversidades, Carla solo tiene palabras de cariño y agradecimiento hacia su cuñado, Antonio Matos, quien se ha hecho cargo de la empresa de cáterin que dirigía su hermana. "Mi cuñado bien, lo está haciendo fenomenal con el cáterin, sí, han estado haciendo ahora la vuelta ciclista, creo que para el verano que viene tienen como récord de bodas, o sea que también la gente se está volcando mucho y le están dando la oportunidad y lo están haciendo muy bien" ha explicado Carla.

Ante el aluvión de documentales y libros sobre la vida de algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, Carla aseguraba que su familia no está por la labor de participar en ningún proyecto de este tipo, al menos por el momento: "No, no, no, además es que mi marido es súper discreto, o sea que no, nada de eso".