Carlo Costanzia, apoyo incondicional a su padre tras su demoledora entrevista contra Mar Flores

MADRID, 22 Sep. (CHANCE) -

Seriamente tocado y cuestionado tras los durísimos episodios que Mar Flores cuenta sobre él en sus memorias, 'Mar en calma', Carlo Costanzia di Costigliole reaparecía este miércoles por sorpresa en el cumpleaños de su consuegra Terelu Campos, protagonizando un comentadísimo posado junto a la presentadora, su hijo Carlo Costanzia, y su nuera Alejandra Rubio.

Una imagen de unidad en la que muchos han visto una 'venganza' contra la modelo, posicionándose directamente con el italiano después de salir a la luz que el protagonista de 'Toy boy' estaría muy enfadado con su madre por lo que cuenta en su biografía tanto sobre él como sobre su padre, y que incluso habría intentado (sin conseguirlo) romper el contrato con el programa 'Decomasters' para no tener que trabajar con su progenitora ya que su relación estaría actualmente rota.

Este viernes Costanzia di Costigliole se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para responder a su exmujer y desmentir todo lo que Mar cuenta sobre su relación en sus memorias. Indignado, el italiano ha asegurado que solo dice "barbaridades" y ha negado tanto las acusaciones de maltrato como que sustrajese a su hijo para llevárselo a Italia sin avisar a su madre durante varios meses.

"Yo jamás la he cogido para tirarla por el balcón, jamás le he puesto un dedo encima y jamás le he sido infiel" ha afirmado rotundo, revelando que la infidelidad fue de la modelo hacia él con Javier Merino en 1994, cuando todavía estaban casados.

"No estoy condenado, ella retiró todas las denuncias, y tampoco secuestré al niño. Me lo llevé a Italia por Navidad porque así lo estipulaba el convenio regulador. Cuando lo fui a devolver, ella estaba de viaje en Suiza. ¿A quién le dejo el niño? Si fuera tan criminal y tan violento como ella dice, jamás me habrían dado la custodia de mi hijo. He vivido un infierno por casi 10 años como padre. Le acompañé en sus problemas de adicciones, estuve presente en reuniones terapéuticas, pero nunca me consta que su madre asistiera" ha sentenciado dolido, confirmando que ha puesto las memorias en manos de sus abogados y va a tomar medidas legales contra Mar.

Y aunque públicamente no se ha posicionado en la guerra entre sus padres, Carlo tiene claro a quién apoya. De ahí que tras su entrevista en el programa de Mediaset, Costanzia di Costigliole no se dirigiese a su hotel, sino a la casa en la que residen su hijo y Alejandra a las afueras de Madrid, en la que le veíamos entrando en un taxi sin hacer declaraciones a la prensa.

Tras varios minutos en el interior, en los que se supone que comentaría con la pareja sus declaraciones contra Mar en '¡De Viernes!', Carlo padre e hijo abandonaban el lugar en una moto conducida por el actor, muy serios y haciendo oídos sordos a su unión incondicional en pleno huracán por la biografía de la modelo.