El posado de la... ¿venganza? Terelu Campos celebra su 60 cumpleaños con Carlo Costanzia

CARLO COSTANZIA PADRE, TERELU CAMPOS, ALEJANDRA RUBIO Y CARLO COSTANIZA JR EN LA FIESTA POR EL 60 CUMPLEAÑOS DE LA PRESENTADORA DE TELEVISIÓN - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 17 Sep. (CHANCE) -

El pasado 31 de agosto Terelu Campos cumplía 60 años, pero no ha sido hasta hoy cuando la presentadora de televisión ha celebrado por todo lo alto su fiesta de cumpleaños. Rodeada de amigos y compañeros de profesión, la hija de María Teresa Campos ha posado en el photocall del Jimmy's restaurant de Madrid.

Sin embargo, la fiesta de cumpleaños se ha visto empañada por la presencia de una persona con la que no se contaba hasta el día de hoy: Carlo Costanzia. En mitad de la guerra mediática que hay servida por las memorias de Mar Flores, el padre de Carlo ha sido invitado a la celebración y no solo ha acudido, también ha posado con ella.

Terelu, su hija Alejandra, Carlo y el padre de este. Los cuatro han posado ante los medios demostrando que son una familia unida... pero, ¿y Mar? ¿Estaba invitada? Parece que la modelo ni estaba invitada ni se esperaba que lo estuviese.

Con este posado se pueden sacar muchas conclusiones: la madre de Alejandra tiene más relación con el abuelo paterno de su nieto que con la modelo y que le apoya en su guerra mediática... lo que significaría una indirecta para la modelo ahora que su testimonio se ha puesto en duda.

Después de relatar en sus memorias el infierno que vivió durante su relación con Carlo y lo mal que se lo hizo pasar a raíz de su divorcio, Terelu no se ha posicionado públicamente. Sin embargo, con este posado deja claro cuál es su pensamiento.