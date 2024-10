Carlo Costanzia padre define a Alejandra Rubio en dos reveladoras palabras

MADRID, 2 Oct. (CHANCE) -

Dejando claro que su relación va viento en popa a pesar de los rumores de crisis que les han perseguido últimamente, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia recibían hace unos días una visita muy especial. A la espera de convertirse en padres de su primer hijo en común -cuyo nacimiento está previsto para diciembre y del que se resisten a confirmar el sexo-, la pareja se ha reencontrado con el padre del actor, Carlo Costanzia, que viajó a Madrid para conocer el apartamento en el que residen a las afueras de la capital -en el que ya vivía la hija de Terelu Campos antes de comenzar su relación el pasado febrero- y comprobar de primera mano cómo ha crecido en los últimos tiempos la barriguita de la influencer.

Ahora ven la luz las imágenes de Carlo padre abandonando la casa de la pareja y pronunciándose por primera vez sobre Alejandra, para la que no tiene más que buenas palabras. "Muy bien, es una persona mucho más madura para su edad, encantadora, yo personalmente estoy muy feliz" ha reconocido, confesando así que está encantado con la novia de su hijo.

Respetando el deseo de la pareja de no hacer público el sexo de su bebé, el ex de Mar Flores ha asegurado ue no sabe si es niño o niña, y que también desconoce qué nombre le pondrán: "No tengo preferencia, que venga sano" ha afirmado. Respecto a cómo afronta la faceta de abuelo, ha respondido que "cuando llegue el día se lo cuento".

Muy discreto, Carlo tampoco ha querido confirmar si su hijo y Alejandra están grabando una docuserie sobre su día a día. "No estoy al tanto, lo siento, no vivo aquí a diario y con lo cual no estoy al tanto, y son temas que no tengo por qué comentar" ha apuntado, revelando que ve a Carlo "muy bien" con la nieta de María Teresa Campos.

Sobre la sonada ausencia de su hijo en el desfile de Mar Flores, el italiano ha echado balones fuera, aprovechando la ocasión para arremeter contra Alessandro Lequio, al que ha preferido no nombrar: "No le puedo ayudar porque no estoy al tanto, vivo en el extranjero. De lo único que me he enterado es que me consta que todavía hay personas bastante impresentables que siguen faltando el respeto a la gente, a las mujeres, a las embarazadas, que fomentan el odio, que son agresivos, maltratadores y que siguen pagándole para estar en una tele, pero es mi opinión personal". "No hace falta mucha imaginación para saber quién es" ha sentenciado.

Una visita en la que, como ha revelado, no ha "tenido el placer" de conocer "todavía" a Terelu, sobre la que sí ha asegurado que Carlo no le ha comentado nada a pesar de que la colaboradora presume de la buena relación que tiene con el novio de su hija. "No es un tema del cual hablamos" ha zanjado. ¡Dale al play y no te lo pierdas!