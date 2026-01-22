Carlos Latre, sobre Julio Iglesias: "Nadie puede quitar lo que es, ha sido y será"

Carlos Latre y su hija Candela durante el estreno del musical 'Godspell' en el Teatro Pavón, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España).- EUROPA PRESS

MADRID, 22 Ene. (CHANCE) -

Carlos Latre se ha dejado ver junto a su hija Candela en el estreno del musical 'Godspell' en el Teatro Pavón de Madrid y allí ha mostrado su opinión respecto al polémico caso de Julio Iglesias tras trascender las denuncias de sus exempleadas del hogar por supuestas agresiones sexuales.

El presentador de televisión ha reconocido que el artista "ha sido alguien que me ha cuidado muchísimo, que me ha tenido muchísimo cariño" porque "cuando llegué a América, a la primera persona que llamé fue a Julio" y "me ayudó y me abrió las puertas"... por lo que solo puede decir que "mi experiencia con Julio ha sido siempre maravillosa".

Eso sí, el humorista ha reconocido que "las acusaciones son tremendamente graves", desea que "todo se aclare" por "el cariño que le tengo a Julio" y espera que "todo se quede en nada y quede bien".

Aunque ha asegurado que es un tema que tiene que dirimir la justicia, Latre ha mandado un mensaje en defensa del artista: "Nadie puede quitar lo que es, lo que ha sido y lo que será Julio Iglesias para nuestra cultura y para el mundo de la música".