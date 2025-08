Carmen Balfagón, abogada de Daniel Sancho, desmonta los rumores sobre sus privilegios en prisión

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Carmen Balfagón, abogada de Daniel Sancho, protagonizó este fin de semana una tensa intervención en el programa 'Fiesta' de Telecinco, con el objetivo de desmentir públicamente varios de los rumores y declaraciones que han circulado sobre su cliente y Rodolfo Sancho, padre del joven encarcelado en Tailandia.

Nada más tomar asiento en el plató, la letrada pidió la palabra para desmentir rotundamente que Rodolfo Sancho haya vetado al equipo de 'Tardear', aclarando que el actor simplemente decidió no hablar con un reportero concreto por sentir su honor dañado previamente, pero que en ningún momento existió un veto formal a ningún espacio o cadena.

Aprovechando su intervención, la abogada también negó que el entorno de Daniel Sancho haya asegurado en algún momento que el joven regresaría a España por Navidad, tachando la noticia de invención: "Eso no lo hemos dicho ninguno, y si alguien lo ha afirmado, que diga quién y cuándo lo ha hecho", sentenció. También quiso salir al paso de las especulaciones sobre presuntos privilegios del joven en la prisión tailandesa: "En Tailandia no existe el privilegio de estar solo; Daniel no está solo, está con otras 12 personas en una celda", explicó, añadiendo que si Rodolfo Sancho paga por mejorar las condiciones alimentarias de su hijo, es algo que repercute en beneficio del resto de compañeros de celda.

También lamentó la proliferación de voces opinando y ganando dinero a raíz del caso, señalando cómo "mucha gente habla, con pruebas o sin pruebas, con verdad o sin verdad" sobre el proceso y sus protagonistas. La abogada quiso así poner punto final a varios bulos y reclamó mayor rigor en el tratamiento mediático de la información.

Tras su intervención en el programa, Carmen Balfagón evitó realizar declaraciones adicionales a la prensa, rehuyendo micrófonos y optando por el silencio una vez concluida su participación televisiva.