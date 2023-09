Carmen Borrego da un golpe sobre la mesa en el "peor verano de su vida": "Nada de drama. Hay gente que está peor"

MADRID, 1 Sep. (CHANCE) -

Terelu Campos ha celebrado su 58 cumpleaños este jueves con una cena a la que, como no podía ser de otro modo, ha asistido Carmen Borrego. La colaboradora televisiva ha adelantado el fin de sus vacaciones en Marbella para estar al lado de su hermana en un día muy especial en el que, a pesar del doloroso trance que está atravesando por el delicado estado de salud de María Teresa Campos, ha querido soplar las velas en un conocido restaurante de la capital arropada por su entorno más cercano.

Una celebración íntima a la que, además de su hermana, han asistido su hija Alejandra Rubio, su sobrina Carmen Almoguera, y sus íntimos amigos Raúl Prieto, Joaquín Torres y Kike Calleja con su mujer, Raquel Abad.

"Hemos estado esta mañana con mi madre, que ahora mismo nuestra prioridad es ella y que esté bien, y ahora vamos a cenar tranquilas" ha revelado Carmen a su llegada al cumpleaños, reconociendo muy sincera que en estos momentos "no tenemos mucho que celebrar". "Ninguno estamos para muchas fiestas, es un momento delicado y fastidiado en nuestras vidas, como le pasaría a cualquiera con su madre, ni más ni menos" ha añadido, justificando así que este año la celebración de Terelu sea tan solo con los más cercanos.

Molesta por las informaciones que circulan que está viviendo el "peor verano" de su vida por su incierto futuro profesional tras el final de 'Sálvame', Carmen ha dejado claro que no está "preocupada" por el tema laboral sino por el personal: "Tengo un momento familiar muy delicado como por otra parte, tiene mucha gente, como todas las familias nos hemos turnado las vacaciones y quedarnos con mi madre, como suele hacer todo el mundo cuando hay un problema familiar".

"Y ya está, yo sigo con mi vida, mi trabajo, nada de drama, drama los que son de verdad, los otros que se inventan, no, de verdad no me parece ¿sabes qué pasa? me da pudor cuando dicen: ‘el peor verano de Carmen Borrego’ hay mucha gente que está peor, vamos a dejar de quejarnos, vamos a ser realistas" ha afirmado rotunda, explicando que aunque Terelu y ella tienen un "problema familiar que para nosotros es muy fastidiado" también tienen "otras muchas cosas que otra mucha gente no tiene". "No nos vamos a poner a la cabeza de que estamos peor que nadie porque me parece que hay mucha gente que lo está pasando mal en este momento" ha zanjado.

Sobre sus próximos proyectos en televisión, ni una palabra, aunque desmintiendo a la gente que dice que está preocupada por su falta de trabajo, les recuerda que colabora en 'La última noche' y está encantada con esta oportunidad.

Además, Carmen ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que Mediaset habría decidido no seguir adelante con el homenaje a su madre por su extensa trayectoria profesional. Un tema del que Terelu ha asegurado que no sabe nada, y sobre el que su hermana prefiere no revelar nada todavía: "Ya os contare en su debido momento, en este momento no podemos hablar" ha zanjado, dejando entrever que pronto tendremos novedades sobre si finalmente María Teresa Campos tendrá un homenaje en televisión o no.

Una reaparición en la que la colaboradora, fiel a su postura de no hablar de su hijo José María Almoguera para no torpedear el acercamiento que han tenido en los últimos tiempos, ha dejado en el aire cómo está su relación con el joven y ha evitado confirmar si ha podido disfrutar de su nieto Marc -que nació el pasado 4 de junio- este verano: "De esas cosas no hablo, pero todo fenomenal, todo perfecto, todo fenomenal" ha asegurado, dejando entrever que su reconciliación marcha a las mil maravillas. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!

