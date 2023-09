Carmen Borrego regresa a Madrid tras el funeral de su madre con una importante petición a la prensa

MADRID, 14 Sep. (CHANCE) -

Carmen Borrego y Terelu Campos han vivido una semana de intensas emociones. Al dolor por el fallecimiento de su madre el pasado 5 de septiembre se une la gratitud -y la incredulidad, como han admitido- al comprobar lo querida que era María Teresa Campos, una de las grandes damas de la comunicación y pionera en el periodismo femenino en nuestro país.

Este lunes tenía lugar su funeral en Málaga -donde vivió gran parte de su vida a pesar de haber nacido en Marruecos- y sus paisanos no dudaron en lanzarse por cientos a las calles para volcarse en el último adiós a la presentadora en su tierra, dejando sin palabras a sus hijas.

Devastadas, tanto Terelu como Carmen intentan retomar poco a poco la normalidad y después de varios días con su familia en la ciudad andaluza han regresado a Madrid para organizar la misa homenaje a su progenitora que se celebrará el próximo 19 de septiembre en la localidad de Pozuelo de Alarcón, muy cerca de donde residió Teresa los últimos años.

No están siendo momentos fáciles para las hermanas, que empiezan a asumir que su madre se ha ido para siempre. Mientras Terelu se ha desahogado con una emotiva carta publicada en 'Lecturas' -en la que confiesa que rezó en varias ocasiones para que su madre falleciese porque su enfermedad le había devorado el cerebro y consumido el cuerpo- y este miércoles a su llegada a la capital era incapaz de contener las lágrimas al ver a la prensa, la actitud de Carmen en este doloroso trance está siendo muy diferente.

Arropada por su marido José Carlos Bernal, que se ha convertido en su apoyo incondicional y no se separa de su lado desde la muerte de María Teresa, la tertuliana ha regresado a Madrid y, muy cansada tras unos días de intensas emociones, y tras agradecer el cariño que Málaga ha demostrado a su madre, ha hecho una importante petición a la prensa: "No es el momento de preguntar, no sé si lo entendéis" ha sentenciado, rogando la dejen vivir su duelo con tranquilidad y lejos de los focos en estos durísimos momentos. Sus palabras, en el siguiente vídeo:

Cargando el vídeo....