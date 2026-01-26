Carmen Chaparro y Bernabé Domínguez, convertidos en marido y mujer unas horas antes de pasar por quirófano

Archivo - Carmen Chaparro en el estreno de la película "La Sirenita" a 19 de Mayo de 2023 en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

Después de meses alejada del foco mediatico y centrada en su vida más personal y familiar, Carme Chaparro ha decidido compartir con sus seguidores una noticia muy importante para ella. La periodista y el padre de sus hijas, Bernabé Domínguez, decidían convertirse en marido y mujer después de más de 25 años de relación y a tan solo 24 horas de que Carme tuviera que pasar por el quirófano urgentemente en novimebre.

"En la salud y en la enfermedad' nunca ha sido tan literal" comenzaba escribiendo Carme en su publicación junto a unos vídeos en los que se pueden ver imágenes del gran día. "A veces, la vida tiene un sentido del humor macabro. A veces, la felicidad y el miedo están obligados a convivir en el mismo minuto" continua escribiendo. "25 años juntos y dos hijas. Y el destino unió nuestra pequeña boda íntima con el precipicio del quirófano. Mientras firmábamos oficialmente ser marido y mujer, en casa nos estaba esperando una maleta para largas semanas en el hospital" reconoce Chaparro en esta bonita declaración de amor hacia su marido y compañero de vida.

Muy agradecida por el gran apoyo que ha supuesto para ella su marido en el proceso de recuperación que ha vivido, Carme sentencia: "Si algo te enseñan 25 años juntos es a no soltar la mano cuando todo se oscurece. Gracias, mi amor, por estar, antes, durante y, sobre todo, ahora. Gracias por la calma en medio del caos. Por convertir el día previo al miedo en un día de amor. Y por seguir ahí cuando me desperté".

Con una larga historia de amor a sus espaldas, Carme y Bernabé se conocieron mientras cubrían el funeral de Diana de Gales en 1997 cuando ambos desempeñaban sus respectivos trabajos, periodista y operador de cámara respectivamente. Alejada del foco mediático en la actualidad, Carme ha atravesado por un proceso muy complicado en el que sus problemas de salud le llevaron a someterse a una intervención quirúrgica muy dura. "Dos estancias largas y complicadas en la rea... pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma. Estoy sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan. Ya os lo contaré. Un día más, un día menos" publicó tan solo unas horas después de someterce a la operación.