Carmen Lomana, apenada tras la muerte de Philippe Junot: "Qué pena, qué época maravillosa con él..."

MADRID, 10 Ene. (CHANCE) -

Carmen Lomana fue uno de los rostros conocidos que acudieron el viernes 9 de enero al desfile de la nueva colección de Rocío Peralta, 'Al-Andalus'. Allí, la Socialité quiso tener unas palabras de recuerdo para Philippe Junot tras su fallecimiento.

"Qué pena... qué época maravillosa con Philippe, cuánto le quería... Hoy he estado viendo cantidad de fotos que tengo con él, de mis cumpleaños, de momentos muy bonitos. Era un hombre, un buen amigo, simpático, generoso en todo, estupendo", confesaba Lomana.

Además, la colaboradora de televisión desvelaba que "hoy he estado hablando con Isabelle Junot, que le adoraban y le han hecho la vida muy agradable en los últimos años porque Philippe ha estado viviendo en Madrid".

"Nina, su mujer, se ha preocupado mucho", desvelaba Carmen, ya que a pesar de que "estaban separados, han vuelto a unirse con la enfermedad, con la nieta... que ahora están esperando otra. Nada, la vida es así, son etapas", reflexionaba Lomana.