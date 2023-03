Carmen Lomana reaparece radiante ante las cámaras: "Estoy muy bien"

MADRID, 8 Mar. (CHANCE) -

Carmen Lomana lleva semanas de actualidad debido a una polémica en la que se ha visto envuelta sin esperárselo. De la noche a la mañana aparecía en una guerra mediática debido a unas declaraciones de José Manuel Díaz-Patón en las que aseguraba que no había hablado "de lo nuestro" y días más tarde, Ágatha Ruiz de la Prada se sentaba en 'Sálvame Deluxe' para hablar de la Socialité.

Cansada de todo lo que se ha dicho y sin querer echar más leña a la hoguera, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Carmen en el taller de emprendimiento que ha llevado a cabo en la Fundación Madrina. "Esta fundación me llega al alma, quizá porque no haya podido tener hijos y la labor que están haciendo es tan grande, ayudando a mujeres que a lo mejor no hubieran podido tener a su hijo" nos confesaba la Socialité.

Y es que este 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, la entidad ha querido homenajear a todas estas mujeres heroicas que sacan adelante su familia, entregando estufas para mitigar la pobreza energética de sus hogares, y una suelta simbólica de globos, reconociendo con este gesto que son ellas la "fuerza viva, llena de esperanza, que luchan por un futuro mejor".

"Estoy muy bien" nos explicaba Carmen cuando le preguntábamos por cómo estaba después de este huracán mediático. "No entendía lo que estaba pasando" explicaba, pero "yo soy muy fuerte" y ante lo que ha ocurrido con "estas personas malévolas" no le ha quedado más remedio que intentar no romperse.

Carmen nos ha confesado que un día que "estaba con una ansiedad espantosa" tuvo que recurrir a medicación porque no entendía lo que estaba pasando, pero sin embargo se ha sentido "tan querida y arropada" por tanto amigos que "todo lo demás me parecía una tontería".

En cuanto al cumpleaños de la Infanta Margarita, Carmen nos aseguraba que "siempre la felicito, la tengo muchísimo cariño" porque "la veo bastante porque tengo amigos que son muy amigos de ella y coincidimos muchas veces" y no dudaba en definirla como "una persona que te produce una enorme ternura, inteligente y estupenda".

También le hemos preguntado por las declaraciones de Julio Iglesias en la revista ¡HOLA! defendiendo a Isabel Preysler, Lomana no entiende por qué se ha formado este revuelo: "Qué polémica, no me he enterado", ya que lo que dijo Laura Boyer "lo han dicho siempre los hijos de Boyer, tampoco tiene que importarle demasiado".

La Socialité nos comentaba que "no es lo mismo estar protegida bajo el paraguas de un hombre que ahora que se ha quedado desprotegida y la gente habla" y nos explicaba que a Isabel "se le han juntado muchas cosas y quizás no sabe gestionarlo bien", pero confía en que salga a flote.

Por último, le hemos preguntado por la marca que ha elegido Tamara Falcó para vestirse de novia y Carmen aplaude su elección: "me encantan, creo que ha sido un acierto. Seguro que va a estar estupenda". De hecho, a pesar de las palabras que tuvo la Marquesa, la colaboradora de televisión cree que "lo vamos a entender todos, si es bonito lo vamos a entender todos. Va a lograr algo que para ella es muy importante".

