Carolina Cerezuela da la última hora de la recuperación de Jaime Anglada

Archivo - Carolina Cerezuela en la entrega de premios Mallorquines de Verano - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 22 Mar. (CHANCE) -

Grandes amigos además de dueto musical, Carolina Cerezuela y Jaime Anglada han hecho un impasse en lo que a carrera profesional se refiere. Pero su relación personal sigue intacta como quedó patente hace sólo unas semanas cuando la polifacética presentadora y actriz sorprendió al cantante durante la entrega de los Premios Ramón Llull y la Medalla de Oro de Baleares, de la que fue receptor.

En aquella ceremonia, Carolina se lanzó a cantar uno de los grandes éxitos de Anglada a quien además dedicó unas emotivas palabras, alentándole en su recuperación y haciéndole saber que su público y todos los que le quieren esperan su vuelta a los escenarios.

Aprovechando un viaje express a Madrid, Cerezuela ha dado la última hora de la convalecencia de Jaime Anglada. Han pasado algo más de seis meses desde que el amigo de los reyes sufrió un accidente de motocicleta que le tuvo ingresado varias semanas en la UCI del Hospital Son Espases con un traumatismo craneoencefálico muy grave, de cuyas secuelas aún se recupera.

"Las heridas que más duelen son las que no se ven", reconocía en una entrevista en 'El diario de Mallorca' días antes de recoger su medalla el propio Anglada. Y añadía: "Sé que me queda mucho trabajo por delante, pero me esfuerzo cada día para recuperarme. Es un trabajo tedioso, pero creo que con el tiempo y con el cariño, ayuda y amor de la gente lo conseguiré".