Cientos de personas alzan sus llaves en Vigo para pedir medidas frente a la situación de "emergencia habitacional"

Decenas de personas durante una manifestación para exigir medidas por una vivienda digna, a 21 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de personas han participado esta tarde en Vigo en una manifestación que reivindicaba el "derecho a techo" y la aplicación de medidas "inmediatas" que permitan atajar la situación de "emergencia habitacional", como la declaración de la ciudad como zona tensionada y la ampliación del parque público de vivienda a partir de la existente.

La protesta ha reunido a alrededor de 700 y 800 personas, según las estimaciones de la organización. Estaba convocada por Alianza pola Vivenda en Vigo, que lideró la marcha desde su salida, a las 18.00 horas en la Praza de España, con una pancarta que clamaba 'Vigo polo dereito ao teito'.

Este colectivo local está integrado por más de una docena de entidades sociales y políticas, como el Sindicato de Inquilinas de Vigo, el Foro Socioeducativo As Ninguéns y la Plataforma Galega Vivenda Xa!, que han contado con bloques propios.

La movilización ha rescatado el que fue el principal símbolo durante las marchas celebradas en toda España en el último año y medio: las llaves. Su sonido se ha escuchado por primera vez en el cruce de Gran Vía con Urzaiz, cuando uno de los líderes de la marcha --quien sostenía el megáfono-- pidió a todos los asistentes que las alzaran como símbolo contra la crisis de la vivienda.

El recorrido terminó ante la Delegación de la Xunta, una de las instituciones a las que señalan directamente, junto al Ayuntamiento. En su trayecto se escucharon numerosos cánticos que cargaban contra la especulación y reivindicaban la vivienda como un derecho: "A casa, o teito, para todas un dereito", "Co prezo do aluguer non chego a fin de mes" y "O seu beneficio é a nosa ruina".

El portavoz de la Alianza, Juan Medela, criticó el pasado martes, durante la presentación de la manifestación, que la media de los alquileres en Vigo supere los 700 euros y siga subiendo. Frente a esto, dijo, las medidas que están poniendo en marcha las distintas administraciones "no van a resolver la situación actual".

APLICACIÓN DE MEDIDAS "INMEDIATAS"

"El acceso a una vivienda digna dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio reservado a quien puede pagarlo, fruto de la especulación, los precios disparados, la escasez de oferta y una respuesta institucional insuficiente", censuró el manifiesto leído esta tarde.

En este sentido, el texto resumía en cinco las medidas "inmediatas" propuestas para ponerle coto. Entre otros, urgieron la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, que el Ayuntamiento todavía no ha solicitado a la Xunta, para permitir el control de los precios.

También demandaron un plan plurianual para la ampliación del parque público de vivienda a partir de la ya existente; una moratoria de las licencias de viviendas de uso turístico y su limitación por barrio; un censo de personas sin hogar, y más plazas de residencias para estudiantes.