Israel anuncia el comienzo de la operación para separar el sur de Líbano por el río Litani

Archivo - KFAR HATTA, Jan. 12, 2026 -- This photo shows an explosion during an Israeli airstrike in Kfar Hatta, southern Lebanon, Jan. 11, 2026. The Israeli forces carried out on Sunday afternoon over ten airstrikes on the village of Kfar Hatta in sout - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este domingo el principio de una operación para destruir "inmediatamente" los puentes sobre el río Litani que sirve como barrera de separación geográfica del sur de Líbano, tras denunciar que están siendo empleados por las milicias de Hezbolá para trasladar equipo de combate, así como las poblaciones circundantes "siguiendo el modelo de Rafá" en la Franja de Gaza.

Israel ha acelerado esta semana su invasión del sur libanés, objetivo primordial del Ejército israelí, que persigue la creación de una zona de exclusión con el norte de Israel, objetivo de ataques de las milicias del partido chií.

En una comparecencia emitida este domingo, Katz anuncia que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu han dado orden de "destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que están siendo empleados para efectuar actividades terroristas para impedir el tránsito de los terroristas de Hezbolá y sus armas hacia el sur".

Katz también ha anunciado que ha dado instrucciones al Ejército para "acelerar la destrucción de las viviendas libanesas de la línea de contacto, para frustrar las amenazas a las comunidades israelíes, de acuerdo con el modelo de Beit Hanun y Rafá", dos poblaciones del nororste y el sur de la Franja de Gaza, ahora mismo bajo control israelí.

El ministro de Defensa ha repetido la orden de evacuación forzada emitida en su momento por Israel, que insta a todos los residentes al sur del Litani a que abandonen inmediatamente la zona para instalarse al norte del río.