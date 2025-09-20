A la carrera: Kiko Rivera esquiva las preguntas sobre su reencuentro con Francisco Rivera

MADRID, 20 Sep. (CHANCE) -

Después de trabajar en Santiago, Kiko Rivera se reencontraba con su hermano Francisco en la estación de AVE y allí compartieron unos minutos en los que se pusieron al día y... quién sabe, quizás intercambiaron posturas e iniciaran un acercamiento después de años sin saber nada el uno del otro.

El torero confesaba en exclusiva ante las cámaras de Europa Press que este encuentro se había producido y que habían hablado un rato, pero no desvelaba si esto va a suponer un acercamiento entre ambos.

Ahora, ha sido el dj el que ha sido preguntado por este reencuentro y lo cierto es que ha llamado especialmente la atención la actitud que ha tenido ante la prensa al escuchar la pregunta.

Sin esperarlo, el hijo de Isabel Pantoja echaba a correr para dejar a los reporteros atrás y así esquivar las cuestiones sobre ese encuentro con su hermano hace unos días en Santiago.

Hace unas semanas, Kiko desvelaba por redes sociales estar atravesando uno de los peores momentos de su vida tras su separación con Irene Rosales. Quizás, su hermano Fran haya aprovechado el encuentro para preocuparse por su situación actual y brindarle su apoyo.