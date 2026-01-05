Los Reyes Magos reparten este lunes ilusión por toda España aunque 'Francis' modifica el horario de varias cabalgatas

Archivo - Los Reyes Magos realizan la cabalgata subidos en camellos, a 5 de enero de 2024, en Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) tienen prevista su llegada este lunes a España, acompañados de previsiones de frío, lluvia y nieve asociadas a la borrasca 'Francis', lo que ha provocado algunos cambios horarios y, en otros casos, de día, con cabalgatas que se han celebrado ya este fin de semana y con otras que se han retrasado al martes 6 de enero. En cualquier caso, todas ellas tienen un denominador común: repartir ilusión entre los más pequeños.

En el caso de Madrid, la Cabalgata mantiene su horario previsto para este 5 de enero a las 18:00 horas y partirá del paseo de la Castellana hasta el Palacio de Cibeles. Incorporará a personajes literarios como Don Quijote o Julio Verne, en un desfile que tiene como lema 'El saber compartido'. De este modo, además de las tres carrozas reales, la cabalgata de Reyes arrancará con una composición escénica en movimiento que representará la estrella de Oriente, una gran figura luminosa acompañada de constelaciones y ángeles custodios, que dará comienzo al desfile.

En otros puntos de la Comunidad de Madrid, los Reyes recurrirán a otros medios de transporte como el autobús (en el caso de Alcorcón) antes de llegar a sus carrozas.

También se mantienen las celebraciones y el horario previsto en Barcelona, donde los Reyes Magos llegarán al Portal de la Pau a las 16:30 a bordo de las Golondrinas, las clásicas embarcaciones del Puerto de Barcelona, donde serán recibidos por el alcalde, Jaume Collboni, lo que dará inicio a la Cabalgata por la ciudad a las 18:00 horas.

En Vigo, la Cabalgata de los Reyes Magos también mantiene su horario y recorrido previsto. Saldrá este lunes sobre las 18.00 horas de la Avenida de Castelao y recorrerá Praza de América, Álvaro Cunqueiro y Camelias, para terminar en la rotonda del Bicentenario, frente a la Praza do Rei. La Cabalgata estará formada por 11 carrozas, de las que seis son municipales (Policía Local, Bomberos, Cartero Real y las tres de Melchor, Gaspar y Baltasar). Al finalizar el recorrido, sobre las 20.00 horas, los Reyes Magos serán recibidos en la Porta do Sol por el alcalde, de quien recibirán las 'llaves de la ciudad'.

Por su parte, los Reyes Magos continuarán su recorrido en el horario previsto en ciudadaes como Ciudad Real, donde la Cabalgata de Reyes repartirá 6.600 caramelos y 87.000 nubes; Monzón (Huesca), donde llegarán en tren a las 18:45 horas; Las Palmas de Gran Canaria, donde Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a bordo de tres embarcaciones; o Badajoz, donde llegarán a bordo de uno de los trenes de Renfe sobre las 16,30 horas, entre otras.

En la Comunidad Valenciana, los Reyes Magos tardarán un poco más ya que algunas Cabalgatas se ha retrasado a la mañana del martes 6 de enero, como es el caso de Torrent (Valencia), donde finalmente se celebrará este martes a las 11.00 horas.

En Andalucía, el lunes 5 de enero ha sido el día elegido en las capitales de provincia para las cabalgatas de los Reyes Magos. La borrasca 'Francis' ha provocado algunas modificaciones en Granada, Jaén y Almería y el adelanto o suspensión en algunas localidades de toda la comunidad. En Málaga, el Ayuntamiento ha informado de que mantiene la cabalgata prevista para la tarde de este lunes a partir de las 18.00 horas, en la que se repartirán unos 20.000 kilos de caramelos y gominolas con 13 carrozas y espectáculos.

LOS REYES MAGOS ADELANTAN SU LLEGADA

Mientras, Granada ha decidido adelantar la Cabalgata a la mañana de este 5 de enero, donde los Reyes Magos pasearán hasta las 14:00. Lo mismo ocurre en Almería, donde el tradicional pasacalle se ha adelantado a las 12:00 horas de este lunes ante la previsión de lluvia.

Asimismo, la salida de la Cabalgata de los Reyes Magos de Avilés se ha adelantado a las 17:30 horas de este lunes, una hora antes de lo previsto. Será a las 16:30 horas cuando los Reyes Magos de Oriente lleguen un año más por mar y desembarcarán en el puerto deportivo de la ría avilesina.

En Murcia, el consistorio ha decidido adelantar el inicio de la Cabalgata a las 16.30 horas, atendiendo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé una ventana de claros sin lluvia durante esa franja horaria.

Algunas localidades ya han recibido a los Reyes Magos con cabalgatas que se han celebrado durante el pasado fin de semana, como ha ocurrido en algunas zonas de Almería, donde los niños de Vera, Huércal de Almería, Carboneras, Albox, Garrucha, Cantoria, Los Gallardos o Macael ya han podido ver a los Reyes Magos en sus calles.

Lo mismo ha ocurrido en la provincia de Murcia, en municipios como Cartagena y Mazarrón, que celebraron sus Cabalgatas el pasado sábado, y en Alcantarilla, donde no se pudo realizar la tradicional llegada en avión de los Reyes, que se sustituyó por una llegada por vía terrestre también el sábado.

En otras zonas, la meteorología ha impedido que se celebren los tradicionales pasacalles, como San Fernando (Cádiz) y Motril (Granada), donde se han suspendido las celebraciones por los avisos asociados a la borrasca 'Francis' en Andalucía.