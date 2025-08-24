Cayetano Rivera vuelve a los ruedos tras dos meses de ausencia

MADRID, 24 Ago. (CHANCE) -

Cayetano Rivera ha hecho su esperado regreso a la plaza de toros tras dos meses de ausencia. La reaparición ha tenido lugar en Tomelloso, Ciudad Real, tal y como lo anunció el propio torero en sus redes sociales días antes. Esta larga espera se debe a una lesión en el pie que sufrió el diestro el pasado mes de julio. Además, Rivera ha estado en el foco mediático no solo por el incidente con la policía en un conocido local de cómida rápida de Madrid, sino también por haber sido fotografiado con una joven en un restaurante de Sotogrande.

En esta gran tarde ha compartido cartel con David Fandila 'El Fandi' y Antonio Linares. Rivera ha llegado a la plaza de toros arropado por el cariño de la gente y confesando a los medios que estaba: "muy contento."

Minutos antes de entrar al ruedo, el diestro se veía algo nervioso y prefería no responder a las preguntas de la prensa asegurando que: "No es el momento."

A pesar de esos nervios, no dudó en atender a sus fans y regaló un par de autógrafos a los asistentes que deseaban llevarse un recuerdo del torero, en un regreso esperado y ansiado por todos.

El regreso del hijo de Paquirri ha estado empañado por algunos momentos que no le han gustado del todo, donde el torero se veía serio y molesto, desconcertado con el toro y con un: "no me gusta"

Finalmente Cayetano Rivera, 'El Fandi' y Antonio Linares han salido a hombros de la plaza, desatando la euforia de los asistentes. La emoción se desbordó y acompañaron a los toreros entre aplausos a la salida.

Cayetano afronta las fases finales de su carrera como torero. En noviembre de 2024 anunció que el cierre de su trayectoria está próximo, aunque aún le quedan varios espectáculos por delante.