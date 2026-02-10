Chino Darín, 'obligado' a separarse de Úrsula Corberó y el pequeño Dante en sus primeros días como papá

MADRID, 10 Feb. (CHANCE) -

Radiante de felicidad en sus primeras horas como papá primerizo, Chino Darín ha reaparecido ante las cámaras en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid al que llegaba con mucha prisa para poder coger un vuelo. Aunque Chino y Úrsula Corberó han logrado mantener la identidad y el nombre del pequeño en la intimidad hasta el final del embarazo, en esta ocasión el recién estrenado papá hablaba del feliz momento que están viviendo sin poder esconder una gran sonrisa en el rostro.

A toda prisa para poder volver a Buenos Aires donde le esperan compromisos profesionales, el actor reconocía que no ha podido disfrutar de su hijo todo lo que le hubiese gustado debido a su trabajo: "Me quiero matar, pero soy muy afortunado, pensé que no podía venir, logré estar en el parto, una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante". En cuanto a cómo habían sido estos primeros días de vida del pequeño, añadía: "Tuve la oportunidad de interactuar con él estos dos días y fue para mí una experiencia increíble". Obligado a cumplir con estos compromisos, el actor reconocía que no podrá ver a su pareja y a su hijo en breve, a pesar de que le encataría seguir compartiendo con ellos estos primeros días de vida: "Lo intentaré lo antes posible pero creo que pasará un tiempito".

Tras haber contado con la compañía de muchos familiares en un momento tan importante de su vida, Chino aseguraba que su padre, Ricardo Darín, no le ha dado ningún consejo sobre la paternidad, ni tampoco se lo había pedido. "Esto es una constuccion a futuro, con mucha paciencia y dedicacción. Mi padre y yo nos la pasamos hablando de esto sin parar desde que nos enteramos de que Úrsula estaba embarazada, acepto consejos de todo el mundo" explicó el actor. Si le preguntan por su faceta como abuelo, el actor añadía: "Se le cae la baba, está feliz, a todos alrededor nos pasa un poco esto".

Reconociendo que el lugar del nacimiendo del pequeño sí que fue cuestión debate en algún momento del embarazo, Chino aseguraba que pronto tomaron la decisión de que lo mejor era que Dante naciese en el país de origen de su mamá. "En algún momento sabíendo que tenía un compromiso de trabajo largo evaluamos pero muy rápidamente decidimos que no. Entendí que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien así, que ella se sintiese cómoda" explicaba muy sincero Chino.