Cristina Tárrega, rotunda ante el papel de Zarzuela en la vuelta del rey Juan Carlos

Cristina Tárrega durante el evento que celebra el periódico La Razón para celebrar la Navidad, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Una ocasión para brindar por el futuro de todos y apoyar a nuestros creadores. - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 2 Mar. (CHANCE) -

Como amante del arte, la presentadora Cristina Tárrega fue una de las invitadas en la inauguración de SAM, Salón de Arte Moderno, que da el pistoletazo de salida a la semana del arte en Madrid. Muy pendiente de los temas más polémicos de actualidad, Cristina se mostraba rotunda cuando le preguntaban por la difícil situación que vive el rey Juan Carlos en Emiratos Árabes y su posible vuelta a españa. "Yo le pediría a Zarzuela, que tiene el balón en su portería, que es el momento de traerlo, y más ahora mismo" reconocía sobre su punto de vista al respecto. En cuanto a los errores que ha podido cometer el Emérito en el pasado, añadía: "Ha habido cosas muy feas, pero cosas muy buenas. Y hay que recordar las cosas buenas, no nos podemos quedar con lo malo. Creo que el Emérito tiene que estar aquí".

Como amiga de la familia Campos, Tárrega también se pronunció sobre Alejandra Rubio y el conflicto familiar que aborda en las últimas semanas al lado de su pareja Carlo Costanzia: "Para Alejandra es difícil gestionar todo lo que está gestionando. Yo creo que ella es una buena niña y se ha visto desbordada". En cuanto a sus últimas declaraciones sobre las pocas amistades que tiene en televisión, Cristina aseguraba que Alejandra es una niña a la que le tiene mucho cariño porque ha compartido cosas con ella desde que era muy pequeña. "Yo en especial le tengo mucho cariño la pena es que ella está a la defensiva. Yo la tuve en Animales Nocturnos y es una niña a la que le tengo mucho cariño. Estoy muy contenta de que sea mamá y con muchas ganas de leer su libro. Solo quiero ver si están los genes de la abuela" sentenciaba al respecto.

A pesar de la felicidad que vive al lado de su pareja José María Quevedo García, Cristina también se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Rafa Sánchez de 'La Unión' en las que ha confesado que ella ha sido uno de los grandes amores de su vida a la que le dedicó la mítica canción 'Ella es un volcán'. "No me acordaba ya. Son tantos años. Son 30 años. No, nos llevamos fenomenal. Pero bueno, que es bonito que alguien te recuerde de esa manera y que recuerde el tiempo que estuvimos juntos" reconocía ante las cámaras de Europa Press.