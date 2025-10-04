Curro Romero no se pierde la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan y protagoniza un bonito reencuentro

MADRID, 4 Oct. (CHANCE) -

Recibió el alta hospitalaria hace tan solo unos días después de sufrir una neumonía, pero eso no le ha impedido asistir al enlace matrimonial de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan... Curro Romero y su mujer, Carmen Tello, no se han querido perder este día tan especial en la Familia Alba.

Debido a la estrecha amistad que tenía la Duquesa de Alba con Carmen, el matrimonio no se ha querido perder la boda de su hijo pequeño con Bárbara. Han hecho su aparición en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, entrando por una de las puertas laterales con el fin de evitar las cámaras.

En las inmediaciones a la iglesia se ha producido un encuentro de lo más emotivo entre Eugenia Martínez de Irujo y Curro, al que ha saludado afectuosamente y con el que ha querido hacerse una fotografía para el recuerdo.

Debido al estado de salud del diestro se esperaba que asistiesen a la ceremonia religiosa, pero parece que no acudirán a la celebración que tendrá lugar en la Finca Las Arroyuelas.