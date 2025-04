Diana Navarro reacciona a los rumores y revela si interpretará a Isabel Pantoja en la serie sobre su vida

MADRID, 7 Abr. (CHANCE) -

Noche inolvidable para Diana Navarro, que este domingo ha ofrecido un concierto único en el Teatro Real de Madrid en el que, acompañada por una orquesta de cámara, una banda, un cuadro flamenco y un coro, ha hecho un completo recorrido por su trayectoria profesional, consagrándose como una de las artistas más reconocidas del momento en nuestro país.

"Estoy cumpliendo un sueño, estoy súper feliz, es el día más bonito de mi vida, de verdad, uno de los días más bonitos de mi vida" confesaba emocionada tras su actuación, cuando demostrando su cercanía no dudó en atender a los fans que la aguardaban a las puertas del teatro.

Al margen de su triunfo rotundo en este concierto tan especial, Diana se ha convertido en noticia porque cada vez suenan con más fuerza los rumores de que será ella quién interpretará a Isabel Pantoja en la serie que pronto comenzará a rodarse sobre la vida de la tonadillera. Algo que la malagueña ha desmentido, confesando que aunque le encantaría -"Bueno, Isabel yo no, que vá, ojalá"- "no sería capaz. Es un personaje muy característico y eso es difícil, yo no estaría preparada, de verdad". "Yo soy más Concha Piquer. Pero quien lo haga lo va a hacer muy bien y seguro que va a tener mucho interés porque Isabel es historia de España" ha reconocido.