Diego Matamoros, operado de nuevo

MADRID, 22 Dic. (CHANCE) -

El pasado mes de marzo, Diego Matamoros hacía saltar todas las alargas respecto a su estado de salud tras confesar por redes sociales que estaba ingresado y que había tenido que ser operado debido a una dolencia degenerativa: "Ha sido un susto bastante grande". Su novia, Marta Riumbau, no se separó ni un solo día de su lado y le demostró todo el cariño que siente por él con su actitud positiva.

Este jueves, el hijo de Kiko Matamoros ha informado a todos sus seguidores a través de sus redes sociales que ha vuelto a ser operado: "El martes pasado decidí ponerme en las manos del doctor David Abejón y su equipo médico de la unidad del dolor en @quironsalud para ver si podíamos solucionar los continuos dolores con los que convivo en el día a día desde hace unos meses desde que fui hospitalizado".

En esta ocasión, el resultado ha sido muy positivo porque el influencer ha confesado estar muy contento "desde que he dejado de tener ese continuo dolor que no me dejaba avanzar, fue una intervención rápida de 20 minutos en quirófano y según acabé pude irme para casa acompañado por @riumbaumarta". Además, también ha explicado que ha vuelto a estar acompañado en todo momento por su novia, que no se ha separado de su lado ni un solo momento.

Aún así, Diego advierte que de momento los resultados están por ver, pero de momento "puedo deciros que levantarme sin dolores ya es un paso de gigante en mi vida, ver que hay esperanza en todo esto ha sido como si me hubiese tocado el gordo!".