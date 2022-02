Diego Matamoros se sonroja hablando de Marta Riumbau: "Es una gran persona"

MADRID, 20 Feb. (CHANCE) -

Hace unos días nos quedábamos muy sorprendidos con el vídeo que Marta Riumbau y Diego Matamoros compartían a través de redes sociales, en el que confirmaban su relación sentimental... y es que han llevado durante todo este tiempo con mucha discreción su amor y hasta que no lo han hecho público de esta manera, nadie sabía que el amor había vuelto a florecer en estos dos rostros conocidos.

Europa Press Reportajes ha hablado en exclusiva con Diego Matamoros y lo cierto es que se sonroja al preguntarle acerca de Marta Riumbau y asegura que está muy feliz y contento: "estoy feliz, estoy contento", además, no duda en reconocerle su trabajo como influencer y opina que hay una muy buena persona detrás de la pantalla: "sí, sí. Es una gran influencer y, sobre todo, una gran persona".

Eso sí, prefiere no responder a la pregunta sobre si Marta Riumbau es la mujer de su vida: "paso palabra", lo que sí tiene claro es que mantendrá su relación de una manera más discreta, menos pública, respecto a sus relaciones anteriores: "seguramente que sí".

Diego Matamoros también nos ha hablado de Kiko Matamoros y su relación con Marta López: "sí, ha dado el punto de estabilidad, le ha dado felicidad" y no duda en agradecerle a la joven todo lo que ha hecho por su padre y su felicidad: "ella le ha dado su espacio, ha sabido juntarnos, hay que agradecer que lo ha estado cuidando todo ese tiempo que ha estado mal. Creo que es una persona que ha dado la cara a todo el mundo".

Sobre la posible reconciliación entre Ana Matamoros y su padre, opina: "si algún día se soluciona, se soluciona. Si no, la vida sigue, hay dos personas que no se llevan bien, pues ya está". Eso sí, desaprueba que la hija de Makoke use la casa de su padre y opina que deberían turnarse o venderla y repartir el dinero: "es una casa que ha pagado él y que creo que es de todos. El uso tiene que ser de todos los hermanos. Si es imposible, tendrá venda y le dé el dinero a todo el mundo, no que lo use uno no necesito ningún piso de nadie pero una cosa que se está usando y que es de todo el mundo al final, no lo uses o que lo use todo el mundo".

Cargando el vídeo....