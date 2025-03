Tras diez años de silencio... Ana Fernández está preparada para hablar de Santi Trancho

MADRID, 23 Mar. (CHANCE) -

Hace unos días, Ana Fernández anunciaba por redes sociales que por fin se siente preparada para hablar por primera vez de la trágica muerte del que fuera su pareja, Santi Trancho, tras diez años de silencio.

Este fin de semana, la actriz se ha dejado ver en la clausura de la XXVII edición del Festival de Cine de Málaga y allí explicaba que está preparando contar la historia de amor que mantuvo con el cámara y cómo afrontó su trágica muerte.

"Es una cosa muy bonita, me apetecía expresar lo que voy a hacer durante este año sin ninguna prisa porque quiero hacerlo con mucha delicadeza, con mucho cariño, sin presión de nadie, ni a nivel mediático, ni a nivel de gente, ni nada", comentaba.

Un proyecto que "me apetece mucho hacer, sobre todo con un objetivo muy claro, que es el de ayudar a los demás" porque durante estos diez años "no sé las miles de personas que me han escrito, ya no solo apoyándome, sino contándome sus experiencias, porque lamentablemente esto ocurre muchísimo".

Por ello, su objetivo con esto "es ayudar a quien lo haya pasado, lo esté pasando o lo vaya a pasar, por desgracia. Va a ser como una semillita de que al final, dentro de ese ciclo de esos diez años, aportar algo bueno a los demás".

En este aspecto, la actriz recuerda estos diez años como "un aprendizaje bestial, de un respirar, de un volver a ilusionarme, de enamorarme, de tener mi casita, de tener a mi prácticamente marido, la vida me ha regalado cosas muy bonitas, de trabajo y sobre todo de lo personal, que a mí es lo que más me importa".

Además, ha querido aclarar que "jamás he vendido nada, jamás he hablado de nada" porque "creo que he estado siempre en un lugar de mucha protección y han querido que lo hiciera". Ahora, después de que "haya hablado todo el mundo, porque siempre he tenido la coletilla todos estos años, lo voy a hablar yo, pero desde un lugar de absoluto amor y respeto y delicadeza".