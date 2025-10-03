El duque de Alba celebra su cumpleaños en familia antes de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Carlos Fitz-Stuart y Belén corsini salen del Palacio de Liria donde han asistido al cumpleaños del Duque de Alba, este jueves 2 de octubre - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 3 Oct. (CHANCE) -

A tan solo 48 horas del acontecimiento que reunirá de nuevo a la familia Alba (casi) al completo este sábado en Sevilla, la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, Carlos Fitz-James Stuart, actual Duque de Alba, ha reunido este 2 de octubre a sus seres queridos en una cena íntima en el palacio de Liria para celebrar su 76 cumpleaños.

Con la ausencia lógica de los novios, que se encuentran ya en la ciudad andaluza ultimando los preparativos del que promete convertirse en el día más feliz de sus vidas, y de los hermanos del homenajeado, como Fernando o Eugenia Martínez de Irujo, el aristócrata sí sopló las velas acompañado de sus dos hijos, Fernando y Carlos Fitz-James Stuart Solís, y de sus nueras Sofía Palazuelo y Belén Corsini.

Sin sus hijos Rosario (5), Sofía (2), y Fernando -que nació el pasado 10 de septiembre- en esta ocasión al tratarse de una cena, los duques de Huéscar llegaban al palacio en su propio coche sin mediar palabra con la prensa, pero con una gran sonrisa en el rostro por poder celebrar con el cabeza de la familia Alba su cumpleaños. Siempre impecable, y completamente recuperada tan solo tres semanas de dar a luz a su tercer hijo, Sofía ha derrochado elegancia con un vestido de seda en color verde oliva.

Minutos después, en los que varios vehículos accedieron al lugar, eran los condes de Osorno, Carlos Fitz-James y Belén Corsini, los que hacían su aparición también sin sus niños Carlos (1) y Fadrique, de tres meses, con los que la pareja ha cumplido su sueño de formar una familia tras darse el 'sí quiero' en 2021.

Tras varias horas de celebración, los invitados al cumpleaños abandonaban el palacio de Liria antes de la media noche. Nuevamente, veíamos a los hijos del Duque de Alba marcharse de regreso a casa conduciendo sus propios vehículos y acompañados por sus respectivas esposas. Como se muestra en las imágenes, tanto Fernando como Carlos dejaban ver en la parte trasera de su coche unas bolsas de regalo idénticas, quizás un obsequio a modo de recordatorio que el Duque de Alba les regaló por acompañarle en un día tan especial para él.